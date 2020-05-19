Народная новость: «Меняйте забор, но зачем деревья пилить?»

Чтобы заменить вот этот забор, нужно порубить деревья. Не только это, а вот эти все деревья спилить ни за что ни про что. Забор меняет управляющая компания «Жилремсервис» по указанию председателя совета дома. Меняйте забор, но зачем деревья убирать, они разве мешают? — возмущается жительница соседнего дома Галина Кузьмичева. — Представитель УК мне сейчас сказал: "Ты не живешь в этом доме“. Да, я снимаю квартиру в соседнем, но это ведь мой город. Надо будет — пойду за Черемошники воевать. Почему нужно все вырубать?

Галина Кузьмичева убеждена, что прежде чем начать спил деревьев, УК «Жилремсервис» должна получить разрешение от ландшафтной комиссии и мэра Томска Ивана Кляйна. Иначе, утверждает женщина, действия компании будут незаконными. Однако юридический консультант «Жилремсервиса» Никита Захаров говорит, что компания имеет полное право на рубку деревьев. По словам Захарова, у УК есть договор управления домом, публичная кадастровая карта, в которой есть выписка о том, что земля приватизирована, и протокол общего собрания жильцов, наделяющий совет дома полномочиями на проведение благоустройства.

Совета дома у нас фактически никакого нет, я не помню, когда нас последний раз тут кто-то собирал, — возражает жительница дома на Елизаровых, 41 Людмила Лаврищева.— Нынешнего председателя совета дома Валентину Ефимовну выбрали 40 лет назад, просто потому что никто больше не хотел, а она согласилась. Теперь она почувствовала себя что ли хозяйкой такой? Ну да, польза от нее есть, сделала она много. Но деревья-то красоту составляют, зачем их убирать?»

Председатель совета дома Валентина Гавриленко объясняет, что заменить старый забор без удаления деревьев невозможно, потому что в некоторых местах растения вросли в забор. К тому же, говорит Гавриленко, некоторые деревья частично сгнили и в любой момент могут упасть, а их кроны заслоняют свет.

Убирать их надо! Если деревья не убрать, они свалятся на дом. Они все сухие, израненные, — вторит Валентине Гавриленко жительница дома, не пожелавшая представиться. — Садить надо благородные растения, а это помойка. И свет тоже людям надо, все кронами загорожено. Тополя надо садить, березы, а у нас осины растут, у них плохая энергетика. Вы знаете, что на осине Иисус Христос был распят?

По словам Валентины Гавриленко, совет дома и УК хотят заменить не только старый забор. По плану, в ближайшие годы во дворе дома установят теннисный корт, детская площадка, карусель, тренажеры и новый газон. Деньги на это, по словам председателя совета, выделили живущие в доме депутаты. От ответа на вопрос о том, почему некоторые жильцы дома выступают против благоустройства и обсуждались ли планы с ними, Валентина Гавриленко уходит.



Наконец прибывают сотрудники полиции, которых вызвала Галина Кузьмичева. Правоохранители разрешают спор вокруг деревьев: «Вы выбирали Гавриленко Валентину Ефимовну? Если вы против ее решения, то собирайте совет дома, выбирайте нового старшего по дому, — говорит полицейский. — Пока жильцы против, никаких работ проводиться не может. Я сейчас буду делать запрос в департамент, чьи это деревья: собственников дома или муниципалитета. Пока проверка будет проводится, никакие работы здесь по спилу или подрезке деревьев проводиться не могут».