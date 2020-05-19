Народная новость: «Меняйте забор, но зачем деревья пилить?»
Мнения жителей многоквартирника по адресу Елизаровых, 41 разделились. Председатель совета дома и некоторые жильцы считают, что для благоустройства двора необходимо спилить деревья, другие же говорят, что пилить зеленые насаждения не обязательно. Для того, чтобы разрешить спор, пришлось вызвать сотрудников полиции.
Чтобы заменить вот этот забор, нужно порубить деревья. Не только это, а вот эти все деревья спилить ни за что ни про что. Забор меняет управляющая компания «Жилремсервис» по указанию председателя совета дома. Меняйте забор, но зачем деревья убирать, они разве мешают? — возмущается жительница соседнего дома Галина Кузьмичева. — Представитель УК мне сейчас сказал: "Ты не живешь в этом доме“. Да, я снимаю квартиру в соседнем, но это ведь мой город. Надо будет — пойду за Черемошники воевать. Почему нужно все вырубать?
Галина Кузьмичева убеждена, что прежде чем начать спил деревьев, УК «Жилремсервис» должна получить разрешение от ландшафтной комиссии и мэра Томска Ивана Кляйна. Иначе, утверждает женщина, действия компании будут незаконными. Однако юридический консультант «Жилремсервиса» Никита Захаров говорит, что компания имеет полное право на рубку деревьев. По словам Захарова, у УК есть договор управления домом, публичная кадастровая карта, в которой есть выписка о том, что земля приватизирована, и протокол общего собрания жильцов, наделяющий совет дома полномочиями на проведение благоустройства.
Совета дома у нас фактически никакого нет, я не помню, когда нас последний раз тут кто-то собирал, — возражает жительница дома на Елизаровых, 41 Людмила Лаврищева.— Нынешнего председателя совета дома Валентину Ефимовну выбрали 40 лет назад, просто потому что никто больше не хотел, а она согласилась. Теперь она почувствовала себя что ли хозяйкой такой? Ну да, польза от нее есть, сделала она много. Но деревья-то красоту составляют, зачем их убирать?»
Председатель совета дома Валентина Гавриленко объясняет, что заменить старый забор без удаления деревьев невозможно, потому что в некоторых местах растения вросли в забор. К тому же, говорит Гавриленко, некоторые деревья частично сгнили и в любой момент могут упасть, а их кроны заслоняют свет.
Убирать их надо! Если деревья не убрать, они свалятся на дом. Они все сухие, израненные, — вторит Валентине Гавриленко жительница дома, не пожелавшая представиться. — Садить надо благородные растения, а это помойка. И свет тоже людям надо, все кронами загорожено. Тополя надо садить, березы, а у нас осины растут, у них плохая энергетика. Вы знаете, что на осине Иисус Христос был распят?
По словам Валентины Гавриленко, совет дома и УК хотят заменить не только старый забор. По плану, в ближайшие годы во дворе дома установят теннисный корт, детская площадка, карусель, тренажеры и новый газон. Деньги на это, по словам председателя совета, выделили живущие в доме депутаты. От ответа на вопрос о том, почему некоторые жильцы дома выступают против благоустройства и обсуждались ли планы с ними, Валентина Гавриленко уходит.
Наконец прибывают сотрудники полиции, которых вызвала Галина Кузьмичева. Правоохранители разрешают спор вокруг деревьев: «Вы выбирали Гавриленко Валентину Ефимовну? Если вы против ее решения, то собирайте совет дома, выбирайте нового старшего по дому, — говорит полицейский. — Пока жильцы против, никаких работ проводиться не может. Я сейчас буду делать запрос в департамент, чьи это деревья: собственников дома или муниципалитета. Пока проверка будет проводится, никакие работы здесь по спилу или подрезке деревьев проводиться не могут».
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