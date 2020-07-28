Народная новость: «Два месяца без горячей воды»

В редакцию ТВ2 обратилась жительница дома на улице Гоголя, 29а Юлия Токарева. По словам девушки, из-за разногласий между двумя управляющими компаниями в доме с 3 июня нет горячей воды.

По словам Юлии Токаревой, проблемы с температурой воды происходят из-за того, что задвижки, открывающие и перекрывающие воду, находятся в подвале соседнего дома по адресу Гоголя, 29. Этим домом управляет «Городская управляющая компания («ГУК»), и ее сотрудники не пускают в подвал представителей УК «Система плюс», обслуживающей дом по Герцена.

С нами очень весело играют: откроют один кран — пойдет теплая вода. Потом резко закрывают, и нет этой воды, — жалуется девушка. — Из крана с горячей водой идет холодная, временами чуть теплая, и то очень редко и на один-два часа утром. Мы всем домом боимся, что не увидим постоянную горячую воду и отопление.

В УК «Система плюс» журналисту ТВ2 рассказали, что потеряли доступ к подвалу дома на Гоголя, 29 после аварии, которая произошла 3 июня. Поломка, по их версии, случилась из-за неготовности УК «ГУК» к подаче горячей воды после планового отключения. Сотрудники «ГУК» отремонтировали оборудование, но людей из «Система плюс» в подвал пускать перестали.





«Сейчас они пустили воду к своему дому, но не пустили к дому на Гоголя, 29а. Нам пришлось через администрацию и прокуратуру добиваться доступа к своей задвижке в их подвале, — говорит сотрудница УК «Сервис плюс». — Задвижку мы открыли, но они начали делать подмес холодной воды дому 29а. Мы опять обратились в прокуратуру, буквально сегодня на место приходит инспектор. Но в «ГУК» знали, видимо, когда он придет, и в это время температура горячей воды резко поднялась до нормального уровня. Инспектор ушел — и вода снова едва теплая. На бумаге «ГУК» нас допустили к задвижкам, но по факту ключ от подвала так и не дали».





Сотрудница УК предполагает, что холодную воду жильцам дома на Гоголя, 29а подмешивают для того, чтобы вынудить «Систему плюс» оплатить ремонт оборудования, который делала УК «ГУК» после аварии 3 июня. В «ГУК» же утверждают, что подмесом холодной воды не занимаются, а перебои возникают по вине «Системы плюс».