«Народная дипломатия» и мировой рекорд: как пройдет кругосветка сибирских мореплавателей

1 июля 2021 года стартует кругосветная экспедиция, посвященная 250-летию со дня рождения Ивана Крузенштерна и 200-летию открытия русскими моряками Антарктиды. За два года томский путешественник Евгений Ковалевский и мастер спорта по спортивному туризму из Новосибирска Станислав Березкин планируют пройти по местам, исследованным русскими мореплавателями в кругосветных путешествиях XIX века. Всего они посетят 37 стран, в их числе Англия, Португалия, Финляндия и другие.



Как отмечают сами путешественники, спортивная цель кругосветки — установить мировой рекорд по автономному плаванию на парусных надувных судах, а также впервые обогнуть Южную Америку на таком типе судна.







Ковалевский и Березкин будут использовать надувной парусный тримаран, его сконструирует новосибирский путешественник Анатолий Кулик, который уже совершал кругосветное путешествие на катамаране собственной сборки (тогда в его команде были в том числе Ковалевский и Березкин).