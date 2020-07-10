«Народная дипломатия» и мировой рекорд: как пройдет кругосветка сибирских мореплавателей
1 июля 2021 года стартует кругосветная экспедиция, посвященная 250-летию со дня рождения Ивана Крузенштерна и 200-летию открытия русскими моряками Антарктиды. За два года томский путешественник Евгений Ковалевский и мастер спорта по спортивному туризму из Новосибирска Станислав Березкин планируют пройти по местам, исследованным русскими мореплавателями в кругосветных путешествиях XIX века. Всего они посетят 37 стран, в их числе Англия, Португалия, Финляндия и другие.
Как отмечают сами путешественники, спортивная цель кругосветки — установить мировой рекорд по автономному плаванию на парусных надувных судах, а также впервые обогнуть Южную Америку на таком типе судна.
Ковалевский и Березкин будут использовать надувной парусный тримаран, его сконструирует новосибирский путешественник Анатолий Кулик, который уже совершал кругосветное путешествие на катамаране собственной сборки (тогда в его команде были в том числе Ковалевский и Березкин).
Второй, просветительской целью, будет съемка фото и видео для использования в «живых уроках географии», помимо этого путешественники планируют проводить встречи на английском и испанском языках в странах, где будут останавливаться для пополнения запасов.
На финансирование экспедиции, по подсчетам Евгения Ковалевского, понадобится около 16 миллионов рублей. Половину этой суммы путешественникам уже выделил Фонд президентских грантов. Еще 8 миллионов придется найти самим — сейчас ведутся переговоры с томскими и новосибирскими властями.
Также часть необходимых денег, возможно, будет получена от человека, готового заплатить за место в экипаже тримарана. Ковалевский и Березкин на конкурсной основе выберут еще двух членов экипажа, одним из них будет оператор. Финансовый вклад в экспедицию, кстати, не отменяет основных требований для участника экспедиции: хорошей физической подготовки, технических навыков и психологической совместимости с другими членами экипажа. Первые этапы экспедиции с командой пройдут конструктор тримарана Анатолий Кулик и парапутешественник Игорь Скикевич, они вернутся домой после остановки в Европе.
Маршрут экспедиции во многом повторяет маршрут первого русского кругосветного плавания под командованием Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского. Русский мореплаватель немецкого происхождения Иван (Иоганн) Крузенштерн родился 19 ноября 1770 года. В 1788 году закончил Морской кадетский корпус в Петербурге, стажировался в британском торговом флоте, посетил США, Барбадос, Суринам, Бермуды, Калькутту и Кантон. После кругосветного путешествия 1803-1806 годов вышло описание путешествия, созданное Крузенштерном, еще через несколько лет издал фундаментальный «Атлас Южного моря».
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