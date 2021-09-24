Народная новость: жители Шегарского района добывают уголь на дне Оби

Пока томичи прогуливаются по обнажившемуся дну Томи, чтобы полюбоваться необычными видами и сделать красивые фото в свой Instagram, некоторые жители Шегарского района гуляют по обмелевшему дну Оби с куда менее праздной целью. На дне Оби шегарцы и дачники собирают каменный уголь.



Местные рассказывают, что в девяностые годы там затонула баржа с углём. Ударилась об опору моста через Обь в Победе и опрокинулась. Много лет уголь разносило по дну, а в этом году появилась возможность его собирать для топки печей в банях.





«Дело даже не в деньгах. А в том, что с дровами стало совсем плохо. Самому готовить нельзя. Предприниматели уже месяца два как не продают. Видимо, не дают лесобилеты. Вот и приходится заниматься неожиданным "майнингом"», – пояснила ТВ2 наш народный корреспондент Ася Шулбаева, у которой в Шегарском районе находится дача.



Фото: Автор: