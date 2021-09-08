Народная новость: жители Мельниково жалуются на неасфальтированную дорогу и отсутствие освещения

В редакцию ТВ2 обратилась жительница села Мельниково Шегарского района Любовь Бычкова. Она рассказала, что они с соседями по проулку уже два года не могут дождаться, когда дорогу у их домов заасфальтируют и установят освещение.

Когда Бычкова обратилась в администрацию в 2020 году, бюджет уже закрыли, средств не было. Поэтому, с ее слов, работу пообещали перенести на 2021 год.

«После того, как мы построили дом в проулке улицы Коммунистической, мы обратились в администрацию Шегарского сельского поселения с просьбой установить рядом фонарь. Получили официальное заявление, что сделают. Это был 2019 год. Но наш проулок до сих пор очень проблемный: неасфальтированная дорога, ямы и отсутствие освещения. Что будет, когда начнутся постоянные дожди, можно понять. А у нас ведь здесь живут и преподаватели, и пенсионеры, и начальник ветеринарной станции. И все на машинах», — рассказала ТВ2 Любовь.

«В мае заявление приняли. Но глава отсутствовал. То ли был в отпуске, то ли на больничном. Поэтому ответить пообещали в течение 30 рабочих дней. Однако по прошествии их — тишина. Постоянные завтраки и завтраки, — не понимает Любовь. — Потом я звонила лично Кондрухову. Он сказал, что проблема будет решена в июле. Не решилась. Недавно у нас был новый разговор. Иван Николаевич заявил, что я ему уже надоела и подняла давление: «Делайте, что хотите, только отстаньте от меня». Мол, денежных средств в бюджете нет. Хотя когда еще обещали».

Но весной 2021 года сначала было сыро, поэтому Любови ответили, что займутся вопросом, когда немного подсохнет. Когда подсохло, работы не начали. Бычкова решила написать официальное заявление на имя главы сельского поселения Ивана Кондрухова. Ее соседи — подписали.

7 сентября журналистка ТВ2 связалась главой Мельниково Иваном Кондруховым. Он подтвердил, что на этой дороге грунтовое покрытие, и отметил, что раз в два-три года проводится его капитальный ремонт. Участок, со слов главы, сложный — большой уклон, овраг, дорога, потом опять овраг. Часто это все размывает. Последний раз капитальный ремонт выполнялся в 2019 году. После этого только выполнялось грейдирование — подсыпка и выравнивание.

«Никаких отписок на обращения жителей нет, но мы хотим, чтобы нас услышали — расставляются приоритеты. У нас есть места, где вообще нет дорог, только направления по лесу. В частности — микрорайон Северный. То есть люди получили участки, провели электричество и начали строиться. А туда вообще не проехать. Поэтому в этом году мы сделали там дорогу — 2,5 километра, засыпали улицы щебенкой. А [обратившаяся к вам] жительница практически еженедельно мне звонит. Я от нее не отнекиваюсь, ей писали официальные ответы, что есть более приоритетные ситуации. В первую очередь те дороги, которые находятся в непроезжем состоянии, те, на которых наибольшая интенсивность движения машин и людей. Потом очередь дойдет и до проулка Коммунистической», — объясняет Иван Кондрухов.

Он добавил, что, действительно, обещал Любови Бычковой в этом году сделать дорогу, но пока не получается, денег нет. Назвать точную дату, когда дорогу хотя бы отсыпят щебенкой, тоже пока невозможно.

«Что касается освещения. Протяженность дороги на проулке — около 100 метров. И здесь расположено четыре фонаря. Гражданка же не просит, а требует установить фонарь именно напротив ее дома, чтобы он освещал ее домовладение. Я ей объяснил, что это технически невозможно, потому что там нет фонарной линии. Здесь нужны другие капитальные затраты, чтобы провести к ее дому отдельную линию, которой запитываются фонари уличного освещения. Гражданка прекрасно знает, что около соседних усадьб фонари горят и что улица освещена приемлемо для сельской местности. Да, около нее не так светло, как около других домов. Но там есть фонарная линия, а здесь — нет», — говорит Кондрухов.

Как сказал глава Мельниково, Любовь звонила ему 7 сентября, снова спрашивала про работы на проулке и пообещала, что «все это так не оставит» и что Кондрухов «еще пожалеет».

«Я каждый раз прошу ее услышать меня. Но она не слышит и даже не хочет слышать. Просто требует. К сожалению, мы не можем одновременно привести все улицы к одинаковому идеальному состоянию, положить асфальт. Мы просто не потянем. Потому что работаем за счет областных и федеральных программ».