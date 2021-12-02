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Народная новость: Томичка рассказала об очередях в Едином расчетно-информационном центре

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В редакцию Агентства новостей ТВ2 обратилась томичка, которая рассказала, что провела в очереди за справкой из ТомскРТС в Едином расчётно-информационном центре на Нахановича, 4А почти три часа.

«Народу куча, многие не дожидаются своей очереди, уезжают, потому что два специалиста могут принять в час лишь четыре человека. Записи никакой нет, только по талонам из терминала принимают. Поэтому людям, которые оформляют, допустим, рассрочку, надо каждые три месяца приезжать и сидеть в очереди по 3 часа, это пытка!, — рассказала Анна. — Говорят, некому работать. Вакансии у них висят, но желающих на такую должность и заработную плату не находится. Молодых людей в очереди совсем нет, много пожилых людей. При мне человек пять ушли, не дождавшись. Я спросила про альтернативу стояния в очереди, мне ответили, что ее нет».

 

архивное фото

Как прокомментировали ТВ2 в пресс-службе Единого расчетно-информационного центра, в день, когда Анна обратилась в Центр, действительно посетителей было больше обычного.

«На Нахановича, 4 а на сегодняшний день работают три окна из четырех, специалисты обслуживают по водоснабжению, отоплению, один специалист по электрике. Обычно прийти, оплатить дело двух-трех минут, если клиенты приходят получить справку об отсутствии задолженности, это занимает полчаса-сорок минут, рассрочку оформить еще дольше. Наши специалисты посмотрели по посещаемости и количеству выданных талонов, оказалось, что тот день был действительно выдающийся, с большим наплывом клиентов. У нас нет причины, которая объяснит, почему так произошло. Может быть, люди продают квартиры», — сказали в пресс-службе.

По словам представителя пресс-службы, онлайн получить справку об отсутствии задолженности или заключить договор рассрочки невозможно. Но при высокой загруженности одного центра, можно попробовать обратиться в другой.

«Справки об отсутствии задолженности по электроэнергии можно получить не только на Нахановича, но и в других филиалах: на Ленина, Мира, Котовского, Лазо. По отоплению только на Котовского и Нахановича. Остальные услуги, до 90%, можно получить онлайн», — добавили в расчетно-информационном центре.

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