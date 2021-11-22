Народная новость: томичка рассказала о необходимости «выдумывать» данные людей на Всероссийской переписи

В редакцию ТВ2 обратилась томичка Ирина (имя изменено по ее просьбе), работавшая на Всероссийской переписи населения в Кировском районе города. Она рассказала, что контролер ее участка для выполнения плана в 500 человек на одного переписчика предложила вносить в базу данных выдуманную информацию о датах рождения людей.
«Нам при устройстве на работу не говорили, что мы будем выдумывать людей. Если бы нам сказали, что придется выдумывать, я бы даже контракт подписывать не стала. Про план тоже сказали только после подписания договора. Сказали бы, например, что есть два дня на прочитку или что заранее отправят его на почту, но нам даже контракт толком почитать не дали. Многие отказывались и уходили тут же, а я подписала не читая», — рассказала Ирина.
В голосовом сообщении, появившемся в чате переписчиков за неделю до конца Переписи, 8 ноября, контролер участка Василиса Струева говорит, что переписчикам нужно сдать всю работу к пятнице, 12 ноября.
«До пятницы вам нужно, чтобы и в планшетах было все по 100%, и чтобы вы все перенесли в бумажный носитель. Бумажный носитель вы за 30 минут не заполните, вам нужно как минимум 4 часа. Что мы вам предлагаем. Нам сегодня сказали на собрании, что должно быть не меньше 500 человек на одного переписчика. У вас в планшете [квартиры], где пройдены уже опросы, добавляйте, например, сегодня 1-2 человека, завтра 2-3 человека. То есть в помещении у вас должно быть минимум 4 человека. Там просят дату рождения, дату рождения придумайте. Вот вы видите, какая у остальных людей в квартире [дата рождения], пишите такую же, как у этих ребят, чтобы не было сильного разноброса», — говорит контролер на записи.
11 ноября, за день до окончания работы переписчиков, контролер дополнительно сообщила Ирине, что отказавшихся участвовать в переписи в базе данных планшета быть не должно, между ними состоялся такой диалог:
— «Отказников» быть не должно вообще. Я так понимаю, за ночь вы мне 80 квартир перевели в «отказники». Что вы думаете делать?
— Придумываем и записываем в планшет, потом на бумагу?
— Именно.
Помещения, в которых люди отказались участвовать в переписи или которых не получилось застать дома, по словам Ирины, нужно было пометить на планшете переписчика красным цветом, чтобы получить некие «административные списки».
Василиса Струева рассказала ТВ2, что административные данные для внесения в планшет содержат только ФИО людей, без адресов прописки и дат рождения. По ее словам, никто не заставлял переписчиков выдумывать данные людей, а Ирина плохо выполняла свою работу и не посетила несколько квартир за все время переписи. На момент встречи с корреспондентом ТВ2 в планшете переписчика осталось 6 квартир, в которых не начат опрос. В таком случае указывается причина: например, дом сгорел или разрушен, либо помещение является опасным — в такие квартиры переписчики должны ходить с участковым.
После этого Струева бросила трубку и отключила телефон. У журналиста ТВ2 больше не получилось дозвониться до нее и узнать, как можно внести в базы данных списки имен, не привязанные к адресам, и почему в голосовом сообщении она просит переписчиков придумать даты рождения.
Остальные переписчики на участке Ирины были студентами. Женщина отметила, что никаких вопросов после слов о том, что «отказников быть не должно» и нужно «придумать даты рождения» у них не возникло: «Им проще, у них были общежития, они все забиты, там по 4 человека в комнате. Они долгое время не работали, потому что их в общежития не пускали, пока все не согласовали. Потом им сказали, что дадут какие то списки, чтобы они по этим спискам ходили».
Кроме того, по словам Ирины, контролер сообщила переписчикам, что при невыполнении плана они либо не получат зарплату, либо получат меньше, чем им обещали изначально.
Уполномоченная по вопросам переписи в Кировском районе Людмила Лопатина заявила ТВ2, что «в этом году будут платить всем одинаково, а не по количеству переписанных людей, к сожалению, потому что некоторые явно не работали». Позже Ирина рассказала, что, хоть договор переписчикам отдали только после окончания Переписи, ее работу оплатили в полном размере.
На вопрос о том, почему на записи контролер убеждает переписчиков придумывать данные людей для выполнения плана, Людмила Лопатина ответила, что самой записи не слышала, но не верит, что контролер могла сказать такое всерьез, а могла только дать ей указание опрашивать соседей, узнавать, живут люди в конкретной квартире или нет.
«Может, в конце концов, Ирина ее достала, и она так сказала. Я ей говорила, что контролер молодая еще, она могла в запале хоть что сказать. Она в первый раз на таком начальственном посту, если переписчица ее не признавала и считала, раз она молоденькая, ей можно хоть что сказать, та могла в запале что-то ответить, но никак не заставлять выдумывать людей», — рассказала Лопатина ТВ2.
Напомним, ранее znak.com рассказал о фальсификации данных переписи населения в Санкт-Петербурге. Там переписчикам в ответ на вопрос о том, что делать, если кто-то уехал временно или больше не живет по адресу, предложили подойти к процессу «творчески», а также просили передать планшет волонтерам, которые внесут данные за них.
Бывший сотрудник Росстата и независимый демограф Алексей Ракша отмечал, что под конец прошлой переписи волонтеры также заполняли оставшиеся переписные листы данными из паспортных столов, и в этом никакого «криминала» нет. При условии, что заполняют только основные данные: имя, прописка, род и возраст. А вот заполнение остальных граф «из головы» уже портит статистику и является фальсификацией.
Всероссийская перепись прошла с 15 октября по 14 ноября 2021, в отдаленных районах она продлится до 20 декабря 2021 года. В Томской области по информации на 12 ноября перепись прошли более 90 % жителей, более 17 % использовали для этого портал Госуслуг.
По данным Росстата, число поучаствовавших в переписи населения составило более 100%. Глава ведомства Павел Смелов объяснил такую цифру тем, что она складывается из оценки численности населения по данным предыдущей переписи и оперативной информации о численности населения, в ближайшие два месяца информация будет «вычищаться», первые предварительные итоги представят в конце января 2022 года.