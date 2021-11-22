Народная новость: томичка рассказала о необходимости «выдумывать» данные людей на Всероссийской переписи

В редакцию ТВ2 обратилась томичка Ирина (имя изменено по ее просьбе), работавшая на Всероссийской переписи населения в Кировском районе города. Она рассказала, что контролер ее участка для выполнения плана в 500 человек на одного переписчика предложила вносить в базу данных выдуманную информацию о датах рождения людей.

«Нам при устройстве на работу не говорили, что мы будем выдумывать людей. Если бы нам сказали, что придется выдумывать, я бы даже контракт подписывать не стала. Про план тоже сказали только после подписания договора. Сказали бы, например, что есть два дня на прочитку или что заранее отправят его на почту, но нам даже контракт толком почитать не дали. Многие отказывались и уходили тут же, а я подписала не читая», — рассказала Ирина.

В голосовом сообщении, появившемся в чате переписчиков за неделю до конца Переписи, 8 ноября, контролер участка Василиса Струева говорит, что переписчикам нужно сдать всю работу к пятнице, 12 ноября.

«До пятницы вам нужно, чтобы и в планшетах было все по 100%, и чтобы вы все перенесли в бумажный носитель. Бумажный носитель вы за 30 минут не заполните, вам нужно как минимум 4 часа. Что мы вам предлагаем. Нам сегодня сказали на собрании, что должно быть не меньше 500 человек на одного переписчика. У вас в планшете [квартиры], где пройдены уже опросы, добавляйте, например, сегодня 1-2 человека, завтра 2-3 человека. То есть в помещении у вас должно быть минимум 4 человека. Там просят дату рождения, дату рождения придумайте. Вот вы видите, какая у остальных людей в квартире [дата рождения], пишите такую же, как у этих ребят, чтобы не было сильного разноброса», — говорит контролер на записи.

11 ноября, за день до окончания работы переписчиков, контролер дополнительно сообщила Ирине, что отказавшихся участвовать в переписи в базе данных планшета быть не должно, между ними состоялся такой диалог:

— «Отказников» быть не должно вообще. Я так понимаю, за ночь вы мне 80 квартир перевели в «отказники». Что вы думаете делать?

— Придумываем и записываем в планшет, потом на бумагу?

— Именно.

Помещения, в которых люди отказались участвовать в переписи или которых не получилось застать дома, по словам Ирины, нужно было пометить на планшете переписчика красным цветом, чтобы получить некие «административные списки».

Василиса Струева рассказала ТВ2, что административные данные для внесения в планшет содержат только ФИО людей, без адресов прописки и дат рождения. По ее словам, никто не заставлял переписчиков выдумывать данные людей, а Ирина плохо выполняла свою работу и не посетила несколько квартир за все время переписи. На момент встречи с корреспондентом ТВ2 в планшете переписчика осталось 6 квартир, в которых не начат опрос. В таком случае указывается причина: например, дом сгорел или разрушен, либо помещение является опасным — в такие квартиры переписчики должны ходить с участковым.