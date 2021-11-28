Народная новость: шапка снега на крыше дома по Герцена, 15 может обрушиться на людей

Жители деревянного дома по Герцена,15 бьют тревогу. Шапки снега, которые образовались на крыше, могут обрушиться на головы людей. Жители дома написали обращение к мимо проходящим людям. Они просят обратить внимание на огромные сугробы, которые в любой момент могут упасть сверху. Поскольку люди не склонны задирать голову, особенно, когда торопятся, то объявление на стене дома не лишнее. Кроме того, возможно, мимо пройдет кто-то из районной администрации, тоже заметит эту надпись на стене и найдет ответственных за ситуацию.