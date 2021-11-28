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Народная новость: шапка снега на крыше дома по Герцена, 15 может обрушиться на людей

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Жители деревянного дома по Герцена,15 бьют тревогу. Шапки снега, которые образовались на крыше, могут обрушиться на головы людей. Жители дома написали обращение к мимо проходящим людям. Они просят обратить внимание на огромные сугробы, которые в любой момент могут упасть сверху. Поскольку люди не склонны задирать голову, особенно, когда торопятся, то  объявление на стене дома не лишнее. Кроме того, возможно, мимо пройдет кто-то из районной администрации, тоже заметит эту надпись на стене и найдет ответственных за ситуацию. 

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