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Народная новость: ребенок получил травмы в саду; родители недовольны наказанием для персонала

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В редакцию ТВ2 обратилась жительница Томска Наталья Осинина, сын которой упал с двухметровой лестницы в детском саду. На записях с камер, которые удалось получить Наталье, видно, что на детской площадке в момент падения нет воспитательницы. 

По словам женщины, инцидент произошел 11 августа. Через несколько минут после происшествия работники детсада вызвали скорую и позвонили Наталье с просьбой приехать. В больнице у пятилетнего ребенка диагностировали черепно-мозговую травму и перелом ключицы. Врачи сказали, что на полную реабилитацию потребуется год. 

По словам Натальи, когда она приехала в сад, «ребенка тошнило, он кричал от боли», а теперь, даже после выписки из больницы, «постоянно вспоминает об этом дне». Женщина недовольна тем, что работники детского сада фактически не понесли никакого наказания. 

В комитете по дошкольному образованию мэрии Томска рассказали ТВ2, что по этому происшествию в учреждении провели проверку и рассмотрели ситуацию на специальной комиссии. В итоге заведующая получила дисциплинарное взыскание. Наталья с мужем обратились в полицию с просьбой проверить действия персонала детского сада.

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