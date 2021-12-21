«Ни продуктов, ни медикаментов». Жители сел за Могочинской переправой отрезаны от области

В редакцию Агентства новостей ТВ2 обратилась томичка Алена Кригер, которая рассказала о проблеме. Ее свекровь, пенсионерка, живет в селе Игреково Молчановского района. Добраться в село и еще несколько населенных пунктов на правобережье Оби (Сулзат, Могочино, Суйга) можно только через переправу в теплое время или зимник. В этом году после закрытия парома в октябре ледовая переправа до сих пор не начала работать, а люди не могут доехать до магазина или за медицинской помощью.

«У меня в Игреково живет свекровь, они все в деревне там уже пенсионеры. У них сейчас нет ни продуктов, ни медикаментов. Мы тоже не можем приехать и им привезти что-то. Им не завозит туда ничего государство, а в селе есть только частный магазинчик, туда могочинский предприниматель завозит продукты, но там нереально отовариться из-за цен. Он пользуется тем, что люди не могут попасть на ту сторону, десяток яиц стоит 168 рублей», — говорит Алена Кригер.

По ее словам, ближайший магазин с приемлемыми ценами находится в Могочино — это 14 километров от Игреково, но для стариков это большое расстояние, которое не пройти пешком, автомобилей у них нет.

Обычно, как рассказывает женщина, зимник к этому времени уже работал. Его подготавливают, когда устанавливаются стабильные низкие температуры. В этом году в месте, где по плану должна была пройти дорога, образовалась полынья. Сейчас некоторые жители начали ездить окружным путем по неофициальному зимнику, который появился стихийно. Но там стоит пост ГИБДД, который ограничивает проезд. По этой же дороге, по словам женщины, возит продукты местный предприниматель.

«Все не делают им зимнюю переправу через реку, категорически отмахиваются. А уже конец декабря. Я писала губернатору, они отправили обратно в Молчановскую администрацию. Из Молчановской администрации мне ответа никакого пока не пришло. Глава администрации Сальков приезжал на берег, сказал, что по плану должна быть дорога прямо, но сейчас там образовалась полынья. Жители просят, чтобы сделали дорогу окружным путем, нелегально машины ездят на свой страх и риск, но официально дорогу они не открывают. Ссылаются только на то, что по плану она должна пройти прямо», — говорит Алена.

Местные жители не понимают, почему нельзя проложить зимнюю дорогу в другом месте. Кто-то из них, по словам Алены, замерял лед на окружной дороге и узнал, что река там промерзла на 30 сантиметров.



«Они вообще там брошены на произвол судьбы в Игреково. У них нет медпункта даже. Есть небольшая почта, которая работает два раза в неделю, магазинчик, в который три раза в неделю привозится хлеб. Каждый год их топит весной, а им не поставляют ни воду, ни хлеб. Один раз этой зимой они только заявили, чтобы им дорогу трактором почистили. Вот так что случись, люди не попадут даже в больницу», — опасается Алена.

В Игреково, со слов женщины, сейчас постоянно живут около 60 человек. Могочино более густонаселенное село, там живут около двух тысяч человек, в Сулзате около 500 человек.

В администрации Молчановского района ТВ2 подтвердили, что ледовая переправа готовится «Томскавтодором», но не может быть открыта из-за полыньи и недостаточного промерзания льда. Сейчас, по словам представителя администрации, установилась более холодная погода, которая может ускорить срок открытия зимника. Похожая ситуация в районе случалась в 2013 году, когда из-за недостаточно холодной погоды переправа смогла заработать лишь в январе.

Сейчас, по информации администрации, работает пеший зимник, по которому на санях доставляют почту. Информацию о стихийном движении автомобилей по льду в администрации отрицают.