{{ currentDate }}
Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Поддержать
Главная Новости Народная новость: «Детям из Кайдаловки придется идти в школу по проезжей части»
Новости

Народная новость: «Детям из Кайдаловки придется идти в школу по проезжей части»

ТВ2
ТВ2 ТВ2
47 минут назад

Жительница Кайдаловки Екатерина пожаловалась ТВ2, что живущим в поселке детям придется идти в школу, в Северный парк, по проезжей части. 

В самой Кадайловке школы нет. Екатерина рассказала, что сейчас детей приходится возить на учебу в Томск, но с 1 сентября 2021 года в микрорайоне Северный парк откроется Губернаторский Светленский лицей. Северный парк находится в 300 метрах от Кайдаловки, поэтому школьный автобус запускать не будут. Екатерина и другие жители поселка волнуются, что школьникам придется ходить на учебу по проезжей части.  

«В какой-то момент детям придется перелезать через забор, потому что тропинка заканчивается, и идти по проезжей части, — рассказала Екатерина ТВ2. — Там поворот, машины очень быстро едут, а зимой обочину еще и заносит снегом. Идти тут абсолютно небезопасно».

В администрации Томского района, к которому относится Кайдаловка, журналисту ТВ2 ответили, что Губернаторский Светленский лицей находится в ведении областного департамента образования. Мы направили запрос в Центр управления регионом и надеемся получить ответ в ближайшее время.

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.