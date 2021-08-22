Народная новость: «Детям из Кайдаловки придется идти в школу по проезжей части»

Жительница Кайдаловки Екатерина пожаловалась ТВ2, что живущим в поселке детям придется идти в школу, в Северный парк, по проезжей части.

В самой Кадайловке школы нет. Екатерина рассказала, что сейчас детей приходится возить на учебу в Томск, но с 1 сентября 2021 года в микрорайоне Северный парк откроется Губернаторский Светленский лицей. Северный парк находится в 300 метрах от Кайдаловки, поэтому школьный автобус запускать не будут. Екатерина и другие жители поселка волнуются, что школьникам придется ходить на учебу по проезжей части.

«В какой-то момент детям придется перелезать через забор, потому что тропинка заканчивается, и идти по проезжей части, — рассказала Екатерина ТВ2. — Там поворот, машины очень быстро едут, а зимой обочину еще и заносит снегом. Идти тут абсолютно небезопасно».