Наркозависимые томичи смогут получить бесплатную реабилитацию

В 2020 году бесплатными сертификатами на курсы социальной реабилитации и ресоциализации смогут воспользоваться 15 наркопотребителей, живущих в Томской области. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Полугодовые курсы включают систему социально-бытовых, психологических, педагогических и правовых услуг для восстановления физического и психического здоровья наркозависимых, а также их социального статуса», — сообщил заместитель губернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.





Вице-губернатор отметил, что вся программа курсов согласована со специалистами Томского областного наркологического диспансера и проходит на базе негосударственных сертифицированных специализированных центров. Качество и объем предоставляемых центрами услуг ежемесячно проверяет специальная комиссия.





«В областном бюджете 2020 года в рамках целевой программы на эти цели предусмотрено 1,8 млн рублей. За время действия областных сертификатов на реабилитацию наркозависимых — с 2014 года — ими воспользовались 100 человек, большинство из которых больше не употребляли наркотики», — отметил Игорь Толстоносов.





Дополнительную информацию об условиях предоставления областных сертификатов на реабилитацию наркозависимых можно получить в будни с 8.00 до 16.30 по телефону 8 (3822) 77-00-30.