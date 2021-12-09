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Нарядим елку вместе! Знакомимся с первыми участниками конкурса игрушек на ТВ2

ТВ2 ТВ2

Новогодняя акция по заселению редакционной ели ТВ2 самодельными игрушками в самом разгаре. За первую неделю на ветках елки разместилась парочка домовых, парочка домиков, парочка тигров, Дед мороз на лыжах и другие не менее интересные персонажи. Составить им компанию ваша поделка может до 24 декабря. Но! Онлайн-голосование открывается уже 13 декабря, и чем раньше ваша игрушка станет его участником, тем больше у нее будет шансов побороться за голоса поклонников. Условия конкурса напоминаем ниже, а сейчас предлагаем познакомиться с первыми конкурсантами:

Автор:  Милана Лимаева, 10 лет
Автор:  Милана Лимаева, 10 лет
Автор:  Артем (9 лет) и Людмила Лебедевы
Автор:  Артем (9 лет) и Людмила Лебедевы
Автор:  Анна Игнатова, 5 лет
Автор:  Анна Игнатова, 5 лет
Автор:  Алина Цубенко, 12 лет
Автор:  Алина Цубенко, 12 лет
Автор:  Савелий Федоров, 13 лет
Автор:  Савелий Федоров, 13 лет
Автор:  Андрей Лучко, 10 лет
Автор:  Андрей Лучко, 10 лет
Автор:  Саша Игнатов, 8 лет
Автор:  Саша Игнатов, 8 лет
Автор:  Софья Федорова, 10 лет
Автор:  Софья Федорова, 10 лет
Автор:  Арина Захарова, 8 лет
Автор:  Арина Захарова, 8 лет
Автор:  Марина (8 лет) и Костя (5 лет) Вязовы
Автор:  Марина (8 лет) и Костя (5 лет) Вязовы
Автор:  Полина Иванова, 8 лет
Автор:  Полина Иванова, 8 лет

Условия конкурса:

- Конкурс проходит с 1 по 28 декабря 2021 года на сайте ТВ2 в разделе «Мультимедиа»;

- Игрушки (с указанием ФИО автора и номером контактного телефона) следует приносить в редакцию ТВ2 по адресу ул. Елизаровых, 53/в рабочие дни с 10 до 18. Телефоны для справок — (3822) 541-901, 902-494;

- Высота игрушки — до 15 см;

- Украшения будут вывешиваться на елку по мере поступления. Фото каждой игрушки будет выкладываться на сайт;

- Внимание! От одного участника принимается одна игрушка!

- Игрушки принимаются на конкурс до 18.00 24 декабря 2021 года;

- Но! Онлайн-голосование откроется 13 декабря, и чем раньше участники примут в нем участие, тем выше вероятность набрать больше голосов в свою поддержку;

- Онлайн-голосование будет остановлено в 12.00 27 декабря 2021 года. В этот же день будут подведены итоги конкурса;

- Приз победителю онлайн-голосования — смарт-часы. Главный приз (за лучшую, по мнению редакционного жюри, игрушку) — электронный планшет. Авторов самых креативных украшений ждут поощрительные призы от генерального спонсора — линейки газированных напитков «Диво». Всем участникам конкурса достанутся дипломы от Агентства новостей ТВ2;

- Награждение победителей состоится 28 декабря 2021 года. Время и место будут сообщены дополнительно.

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