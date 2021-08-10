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Главная Новости «Нам нечем дышать, мы хотим жить»: мальчик из Красноярска записал обращение к президенту
Новости

«Нам нечем дышать, мы хотим жить»: мальчик из Красноярска записал обращение к президенту

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

Семилетний красноярец Владимир Каменев попросил Владимира Путина разобраться с экологической ситуацией в Красноярске и Сибири. Мальчик пожаловался, что не может гулять на улице из-за сильного смога.

«Уважаемый наш президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Я – гражданин России из города Красноярск Каменев Владимир Денисович, — говорит на видео Владимир Каменев. — Прошу вас взять под личный контроль вопрос об экологической ситуации в Красноярске. Нам нечем дышать, мы хотим жить. Хотим играть на улице, но мамы не разрешают – говорят, что там вредно. С уважением, Каменев Владимир Денисович – говорит мальчик на видео».

 

Родители мальчика рассказали красноярскому каналу ТВК, что Владимир сам захотел сделать обращение после того, как мама запретила ему гулять на улице из-за дыма и грязного воздуха. На вопрос ребенка о том, что же делать, мама в шутку предложила обратиться к Путину.

Как ранее сообщало ТВ2, до Красноярска дошел смог от пожаров в Якутии. Из-за задымления из Красноярска не смогли вылететь больше 10 самолетов, в городе в очередной раз ввели режим «Черного неба».



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