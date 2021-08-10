«Нам нечем дышать, мы хотим жить»: мальчик из Красноярска записал обращение к президенту

Семилетний красноярец Владимир Каменев попросил Владимира Путина разобраться с экологической ситуацией в Красноярске и Сибири. Мальчик пожаловался, что не может гулять на улице из-за сильного смога.

«Уважаемый наш президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Я – гражданин России из города Красноярск Каменев Владимир Денисович, — говорит на видео Владимир Каменев. — Прошу вас взять под личный контроль вопрос об экологической ситуации в Красноярске. Нам нечем дышать, мы хотим жить. Хотим играть на улице, но мамы не разрешают – говорят, что там вредно. С уважением, Каменев Владимир Денисович – говорит мальчик на видео».