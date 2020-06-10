Налоговики вернули более 300 млн рублей томичам после перерасчета налога на имущество

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Более 300 миллионов рублей получили жители Томской области после перерасчета налога на имущество исходя из его кадастровой стоимости. 300 тысяч собственников недвижимости имеют такое право и только немногим более половины из них воспользовались возможностью вернуть деньги. Об этом сообщил журналистам руководитель регионального управления Федеральной налоговой службы Геннадий Морозов.



Осенью вышло постановление суда, которое дало право налогоплательщикам пересчитать налог на имущество, исходя из его кадастровой стоимости. Большинство жителей Томской области знают и воспользовались этим правом. У нас примерно 300 тысяч человек имеют право на перерасчет, больше половины этим правом воспользовались, – рассказал главный налоговик Томской области на брифинге в медиацентре РИА Томск.

15 февраля 2019 года Конституционный суд РФ постановил, что граждане имеют право обратиться в УФНС с заявлением об исчислении налога на имущество по кадастровой стоимости, если сумма налога от инвентаризационной стоимости более чем в два раза превышает сумму по кадастру. УФНС обязано провести перерасчет и вернуть налогоплательщику переплату за три года. Если налогоплательщик решит обратиться с требованием по перерасчету в 2020 году, то ему вернут переплату за 2017-2019 годы.



Сделать это достаточно просто. Необходимо написать заявление в свободной форме в личном кабинете на сайте nalog.ru с просьбой пересчитать налог на имущество физических лиц(НИФЛ) по такому-то объекту по кадастровой стоимости или лично в налоговой. Как сказал Геннадий Морозов, физлицам это будет хорошим подспорье накануне трудного периода.