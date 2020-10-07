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07 октября,
2020
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Налоговая рассказала о долгах «Томского завода светотехники»

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Налоговая рассказала о долгах правопреемника «Томской лампочки» — «Томского завода светотехники». Ранее было возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов. Руководство «Томского завода светотехники» обвинили по части 1 статьи 199.2 УК РФ

Налоговая рассказала о долгах «Томского завода светотехники»

«ООО «Томский завод светотехники», основанный в 2016 году на базе Томского электролампового завода, на протяжении последних лет имеет налоговую задолженность. По состоянию на 24.09.2020 совокупная задолженность по налоговым платежам и страховым взносам составляет более 9 миллионов рублей», — сообщает заместитель руководителя УФНС России по Томской области Лариса Самоделова.


В ведомстве отмечают, что в течение 2019-2020 «Томский завод светотехники» выплатил более 28 миллионов рублей.


«На рабочих встречах с представителями предприятия Управлением неоднократно вносились предложения по урегулированию сложившейся ситуации, по которым руководством завода до настоящего времени меры не приняты», — считает ведомство.


В УФНС говорят, что из-за коронавируса «Томский завод светотехники» мог воспользоваться общими мерами поддержки бизнеса, предназначенными для всех категорий налогоплательщиков, то есть продлить на три месяца сроки представления отчетности за март-май 2020 года. Налоговые же органы были обязаны до 1 июля 2020 года не взыскивать задолженность, образованную с января 2020 года, и приостановить проведение мероприятий налогового контроля до 30 июня 2020.


В то же время в УФНС отмечают, что деятельность, связанная с производством электрических ламп и осветительного оборудования, не вошла в список отраслей, пострадавших от коронавируса, поэтому какие-то дополнительные меры поддержки отсутствуют.


Учредитель и президент группы компаний LEADlight Group Владислав Голубев рассказал ТВ2, что рабочие были готовы выйти на митинг на площади Ново-Соборной. Однако мэрия города отказала в согласовании, сославшись на то, что уведомление о проведении мероприятия было подано через сайт, а не лично.


«Мы готовы платить за то, что должны, но мы просим рассрочку, потому что выложить большую сумму в короткий срок — это сразу смерть предприятию», — отметил Голубев. 


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