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01 апреля,
2020
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Налоговая получит данные об электронных кошельках физлиц

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

С 1 апреля банки будут автоматически уведомлять ФНС об открытии россиянами персонифицированных электронных кошельков Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal и других сервисов. Это связано со вступлением в силу соответствующих поправок в налоговый кодекс.


Как пишет РБК, поправки будут работать для персонифицированных электронных кошельков и с полной, и с упрощенной идентификацией держателя. 


До этого банки были обязаны предоставлять в ФНС сведения об открытии и закрытии юридическими и физическими лицами счетов, об изменении их реквизитов. В свою очередь налоговая может запрашивать информацию о движениях денежных средств и остатках на счете, когда ведет налоговую проверку физлица.


Такая информация необходима налоговой для выявления доходов, которые должны облагаться налогами. Например в ситуациях, когда физические лица ведут предпринимательскую деятельность без образования ИП и скрывают доходы от налогообложения. 


Электронные кошельки могут использоваться для финансирования распространения наркотиков и терроризма, заявлял ранее  глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Чтобы контролировать этот сектор в прошлом году законодательно запретили снимать и вносить наличные на анонимные электронные кошельки. Новые поправки - следующий шаг.


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