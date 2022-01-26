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Налоговая инспекция в Томске временно прекращает прием посетителей из-за новой волны ковида

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С 27 января налоговая инспекция приостанавливает прием и обслуживание налогоплательщиков по всем услугам, кроме выдачи электронной подписи, сообщается на сайте регионального управления ФНС. Такое решение принято из-за резкого увеличения количества заболевших коронавирусом.

Продолжительность действия ограничительных мер будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации в регионе, отметили в УФНС. Записаться на выдачу подписи можно по телефону инспекции, указанному в разделе «Контакты» на сайте ФНС.

На время ограничительных мер узнать о задолженности, оплатить налоги, обратиться за разъяснениями, заполнить и подать декларацию по форме 3-НДФЛ, урегулировать вопросы расчетов с бюджетом, направить в инспекцию все виды заявлений и обращений можно через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте службы.

«Кто еще не получил пароль для посещения личного кабинета, могут зайти в него с помощью учетной записи Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), используемой для авторизации на Едином портале госуслуг», — отметили в ФНС.

Хозяйствующим субъектам взаимодействовать с налоговой предлагают в порядке официального документооборота, а также с помощью «Личного кабинета юридического лица» и «Личного кабинета индивидуального предпринимателя» на сайте службы.

Узнать свой ИНН, сформировать квитанцию на оплату налогов и оплатить их в режиме онлайн, направить обращение, узнать о статусе рассмотрения жалобы и так далее можно также на сайте налоговой.

Для бумажной корреспонденции налоговая также установила боксы во входной зоне операционных залов.

По всем вопросам в ФНС можно обращаться по телефону 8-800-222-22-22 и телефонам инспекций, которые можно найти в разделе «Контакты» сайта службы.

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