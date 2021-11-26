Найден живым один из объявленных погибшими на шахте «Листвяжная»

Спасатель Александр Заковряшин самостоятельно смог выбраться из шахты «Листвяжная», где накануне произошел взрыв. Сейчас мужчина госпитализирован. У него сильное отравление продуктами горения и переохлаждение. По словам медиков, угрозы его жизни нет.

Авария в Кузбассе произошла рано утром 25 ноября. Из-за взрыва в вентиляционном штреке в шахте началось задымление на глубине 250 м.

На момент взрыва под землей находились 285 человек, наружу смогли выбраться 239 шахтеров. Пострадали 57 человек. Погибли, по последним данным, 46 работников предприятия и пять горноспасателей.

25 ноября спасательные работы были остановлены из-за угрозы повторного взрыва. На шахту приехали три отделения военизированной горноспасательной части, они изолируют участок горных выработок, который естественным образом должен заполниться метаном. За три дня уровень газа должен повыситься до 20%, и опасность взрыва снизится, заявили в региональном правительстве. Только после этого штаб по ликвидации последствий аварии примет решение по возобновлению поисковых работ.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек (ч. 3 ст. 217 УК). Региональная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

В рамках расследования задержаны 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка.