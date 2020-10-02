Добрые новости
02 октября,
2020
1
фото
Новости

«Находка сезона»: В Сибири нашли глиняную фигурку человека с тату на лице возрастом 5 тыс. лет

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Сибирские археологи нашли на раскопках в Новосибирской области глиняную фигурку с тату на лице и удлиненными руками. Ученые говорят, что у найденного артефакта нет аналогов и уже называют его «находкой сезона».


Журнал «Наука в Сибири» сообщает, что фигурку нашли на плече умершего погребенного в четырехъярусном захоронении. На лице скульптурного человека нанесена татуировка, руки удлиннены, а в туловище небольшое отверстие, где археологи нашли бронзовую пластину. Советник директора Института археологии и этнографии СО РАН Вячеслав Молодин считает, что в это отверстие могли помещать разные предметы, например, пищу. 

«Находка сезона»: В Сибири нашли глиняную фигурку человека с тату на лице возрастом 5 тыс. лет
Фото: Журнал «Наука в Сибири»

Это произведение искусства может иметь огромное значение для реконструкции духовного мира обитателей Сибири, — добавил Вячеслав Молодин. — Скульптура особенная, таких больше нет. Мы можем говорить о ее эпохальном колорите.

В разговоре с ТАСС Молодин отметил, что похожие фигурки можно встретить у современных хантов или манси, но этой находке не менее пять тысяч лет. Ученый также назвал фигурку «находкой сезона» и добавил, что «любой музей мира гордился бы такой находкой». 

Рассказываем об интересном. ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.