«Находка сезона»: В Сибири нашли глиняную фигурку человека с тату на лице возрастом 5 тыс. лет

Сибирские археологи нашли на раскопках в Новосибирской области глиняную фигурку с тату на лице и удлиненными руками. Ученые говорят, что у найденного артефакта нет аналогов и уже называют его «находкой сезона».







Журнал «Наука в Сибири» сообщает, что фигурку нашли на плече умершего погребенного в четырехъярусном захоронении. На лице скульптурного человека нанесена татуировка, руки удлиннены, а в туловище небольшое отверстие, где археологи нашли бронзовую пластину. Советник директора Института археологии и этнографии СО РАН Вячеслав Молодин считает, что в это отверстие могли помещать разные предметы, например, пищу.

