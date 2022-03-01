«Надо решить проблему в кратчайшие сроки»: и.о мэра Томска о ситуации с бездомными животными

Томичи продолжают жаловаться на стаи бездомных собак. И.о. мэра Томска Михаил Ратнер поручил решить данный вопрос в кратчайшие сроки.
Ранее жители микрорайона Радонежский пожаловались на скопление собак и их агрессивное поведение. За выходные работники «Верного друга» выловили пять собак – двух самок, молодых кобелей – «провокаторов» и одного взрослого кобеля. Отлов безнадзорных животных в микрорайоне продолжается.
«Мы понимаем, что законодательство на сегодняшний день несовершенно, но нам необходимо обеспечить безопасность томичей. Поэтому проблему, сложившуюся с безнадзорными собаками в Радонежском, надо решить в кратчайшие сроки и окончательно. Кроме того, нам стала поступать информация от жителей других районов Томска с жалобами на собачьи стаи. Всю эту информацию мы также проверим и ситуацию возьмем под контроль», — сказал и.о. мэра города Михаил Ратнер.
Напомним, с начала 2020 года вступила в силу норма, согласно которой единственным основанием для эвтаназии является неизлечимая болезнь животного, доставляющая ему непереносимые физические страдания. Теперь единственным способом регулирования численности бездомных животных стала схема ОСВВ (отлов—стерилизация—вакцинация—выпуск). Особо агрессивных собак предписано содержать в приютах до наступления естественной смерти. В Томске государственного приюта содержания бездомных животных — нет.
Сейчас в Томске специалисты фиксируют 6-8 стабильных собачьих стай (в частности, на Каштаке, ул. Сибирской, Мокрушина, Б. Хмельницкого и др.), за ними ведется наблюдение. По оценке мэрии, на строительство приюта потребуется около 120 млн рублей. В бюджете города таких денег нет. Сейчас администрация города должна найти 5,5 млн рублей на разработку ПСД приюта для бездомных собак.
О случаях безнадзорных животных на улицах томичи могут сообщать в департамент дорожной деятельности и благоустройства по телефонам 46-83-69, 53-57-66.
Читайте по теме: