«Надо решить проблему в кратчайшие сроки»: и.о мэра Томска о ситуации с бездомными животными

Ранее жители микрорайона Радонежский пожаловались на скопление собак и их агрессивное поведение. За выходные работники «Верного друга» выловили пять собак – двух самок, молодых кобелей – «провокаторов» и одного взрослого кобеля. Отлов безнадзорных животных в микрорайоне продолжается.

«Мы понимаем, что законодательство на сегодняшний день несовершенно, но нам необходимо обеспечить безопасность томичей. Поэтому проблему, сложившуюся с безнадзорными собаками в Радонежском, надо решить в кратчайшие сроки и окончательно. Кроме того, нам стала поступать информация от жителей других районов Томска с жалобами на собачьи стаи. Всю эту информацию мы также проверим и ситуацию возьмем под контроль», — сказал и.о. мэра города Михаил Ратнер.