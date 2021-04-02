«Надгробная набережная» и прогулка по Северному парку: видеовпечатления московского урбаниста Гершмана о Томске

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Известный московский урбанист, автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман впервые посетил Томск и попытался объяснить, почему много гранита — это плохо, на примере улицы Усова доказать, что участие жителей в обсуждении благоустройства —это хорошо, а также оценить плюсы и минусы нового микрорайона «Северный парк». Кроме того, видеоблогер снял ролик о деревянной архитектуре Томска, правда, пока еще не опубликовал его.

Набережная Ушайки

«Я стою на самой бесполезной набережной, в которую вбухали невероятное количество денег», — так начинает свой разбор газпромовской набережной Артур Гершман. То, что набережная бесполезна, по мнению урбаниста подтверждает отсутствие на ней людей. Во время записи видеоролика днем рядом не было ни единого человека.

— Ошибка томских властей, —говорит Гершман,— в том, что они считают, что чем дороже благоустройство, тем оно лучше. Исходя из этой логики, видимо, и появился в центре города у маленькой речушки гранитный монумент. Зеленые берега убили, чтобы закрыть все гранитом. Это дорого и бесполезно, благоустройство ради благоустройства. В результате город получил больше проблем, потому что, если раньше это было место, где все саморегулировалось, росли деревья и текла река, то теперь эта серая инфраструктура рано или поздно начнет разваливаться и на ее поддержание придется тратить очень много денег.

Кроме того, Аркадий Гершман предложил измерить уровень радиации на гранитной набережной. По его словам был случай в Тюмени, где гранит на набережной фонил.

Не удержался Гершман от того, чтобы не помечтать, что можно было полезного сделать в Томске на те деньги, которые бессмысленно потратили на гранит — например, заменить пазики на современные трамваи или сделать сеть велодорожек.

Частокол фонарей

По мнению Аркадия Гершмана фонарей на отремонтированном участке проспекта Ленина установили в два раза больше, чем нужно. Частокол фонарей визуально загрязняет всю среду и вроде есть красивая архитектура, но ее не видно, потому что все в столбах и заборах.

— Здесь элементарно невозможно красиво снять улицу,— говорит Гершман.— Превратили прекрасную улицу в гоночный трек и при этом убили ее стиль. И отдельная тема, что фонари просто не сомасштабны застройке. Когда фонарь выше здания на улице, значит у вас что-то пошло не так.

Московский урбанист рекомендует томским властям посетить соседний Красноярск, где, по его мнению, к освещению главной улицы города — проспекта Мира подошли с умом и, в том числе, учли даже свет от витрин магазинов.

Обратил московский урбанист внимание и на то, что убрали пешеходный переход на пересечении проспекта Ленина и улицы Беленца. С точки зрения развития туризма и «города для людей» — это большая ошибка.

«После реконструкции проспект Ленина стал похож на огромное надгробие с кладбища», — подвел итог Гершман.

Улица Усова

Улицу Усова в Томске Аркадий Гершман отнес к примерам нормального благоустройства, посетовав, что из-за огромного количества снега не может показать деталей. По его мнению, этот опыт оказался удачным, поскольку к нему подключились студенты ТГАСУ, неравнодушные томичи, которые сначала решили изучить, как здесь все устроено и работает, а затем только приступили у проектированию благоустройства.

— А еще меня радует, что здесь в благоустройстве использовали дерево. В городе много примеров крутой деревянной архитектуры, поэтому классно, когда в благоустройстве тема дерева транслируется. На улице Усова это так и случилось. Хорошо, если бы и в дизайн-коде Томска тоже прописали, что мы используем дерево в благоустройстве, потому что это хорошо смотрится и потому что это символ нашего города.

Северный парк

«Северный парк» — это новый район Томска построенный в поле на левом берегу Томи, и, в отличие от других микрорайонов, в нем хотя бы нормальная этажность, так начинает свой разбор этого места— урбанист из Москвы.

— Давайте, начнем с плюсов. Здесь есть разная застройка и разная типология квартир. Есть как многоквартирники, так и малоэтажные дома. И если на доме, который строили одним из первых мы видим достаточно скучный фасад, то следующий дом уже сделан из разноцветного кирпича и есть какой-то намек на дизайн, создается рисунок и смотреть на него приятнее.

И еще один плюс, что здесь сажают сразу взрослые, крупномерные деревья. Хорошо и то, что дворы свободны от машин. Но при этом улицы превращены в парковки. Парковку можно было сделать более человеческой, если сажать через каждые две-три машины деревья.

В самих дворах довольно скучно. Очень примитивное детское оборудование, можно было бы сделать что-то поинтереснее. Минус и то, что дворы воспринимаются не как пространство для всех жителей, а как площадки для совсем маленьких детей. Подросткам в этих дворах уже заняться нечем. Совсем нет озеленения во дворах домов. И еще эти площадки совершенно бесполезны зимой, так как на них не убирают снег.

Самое крутое здесь это то, что есть смешение разных типов застройки. Но с другой стороны застройщик не умеет работать с архитектурой в плане разнообразия. Многие дома похожи друг на друга как две капли воды. Стоит обратить внимание застройщику и на освещение. Здесь везде стоят типовые светильники и они светят вокруг себя. Они светят вбок, наверх, но только не вниз. Плюс они стоят на уровне окон и получается, что дополнительно освещают квартиры, которые в этом не нуждаются. Можно было заказать нормальные светильники, которые бы светили вниз, но об этом никто не подумал заранее.

Подводя итог, Аркадий Гершман отметил, что основные проблемы Северного парка — это планировочные и благоустроительные. «Если бы мы были в Германии, Австрии или Голландии, то вся эта территория застраивалась разными застройщиками, тогда была бы разнообразная архитектура, город бы создавал мастер-план и следил, чтобы все увязывалось друг с другом. За счет этого в Европе создаются новые районы, которые не уступают по качеству центральным районам города. Здесь же из-за того, что вся территория находится в одних руках, получилась достаточно однообразная среда».