Нацпроект «Университет 2030»: на гайдаровском форуме обсудили влияние университетов на регионы

14-15 января 2021 года в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ проходит Гайдаровский форум «Россия и мир после пандемии». Форум организован в объединенном формате: эксперты и спикеры принимают участие в панельных дискуссиях на площадке центрального кампуса РАНХиГС, а участники наблюдают за ходом обсуждений онлайн.

В рамках первого дня Гайдаровского форума-2021 состоялась экспертная дискуссия «Университет в эпоху перемен: вклад университета в развитие города, региона, страны», посвященная роли вузов в социально-экономическом развитии регионов России.





Участниками дискуссии выступили заместитель министра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев, ректор Европейского университета в Санкт-Петербурге Вадим Волков, ректор Российской экономической школы (РЭШ) Рубен Ениколопов, Сколковского института науки и технологий (Сколтех) Александр Кулешов. Модератором дискуссии выступил ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев.





В начале дискуссии ректор Шанинки отметил, что сегодня только ленивый не говорит о значимости университета для социального и экономического развития региона. По его словам, в этом смысле университет можно сравнить с монастырем.





С ним согласился ректор Российской экономической школы (РЭШ). Рубен Ениколопов обратил внимание на то, что значение вуза с развитием общества усложняется. По его словам, университеты сегодня не только влияют на развитие человеческого капитала, но и генерируют новое знание как таковое через всевозможные исследования, а затем находят ему практическое применение в стартапах, патентах и прочем. Все это, безусловно, имеет экономический эффект. Помимо этого, развивается социальная роль, формируются социальные связи и локальные глобальные сообщества, что также влияет на развитие мирового сообщества.





«Оценивать банальный экономический эффект мы уже умеем, но куда сложнее оценить совокупный экономический, технологический и социальный вклад в развитие общества, а это передовой край развития науки» – признает Рубен Ениколопов.





По словам заместителя министра науки и высшего образования России Дмитрия Афанасьева, существует множество примеров методик оценки вузов, но единой согласованной системы в мире, действительно, нигде не существует. При этом очевидно, что единая мерка необходима, поскольку инвесторы хотят понимать, что они получают взамен, пояснил замминистра, 31 декабря правительство РФ поддержало развитие национального проекта «Университет 2030». Мы хотим двигаться к формированию профессионального экспертного центра для составления рейтинга и оценки репутаций вузов из числа всех вузов сети. В программу попадут около 100-120 университетов страны, из которых будут созданы национальные лидеры. Все это будет происходить под руководством профсообщества и при поддержке государства и бизнеса. К 1 марта будет выработана предварительная система критериев оценки передовых университетов», – заявил он.





Ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов поддержал идею развития 120 отобранных вузов. Он отметил, что разработка и постановка KPI необходима, так как иначе невозможно оценить эффективность вуза и идентифицировать его влияние на экономику страны.





Эту мысль поддержал и ректор Европейского университета в Санкт-Петербурге Вадим Волков, который призвал дать университетам большую автономию. По его словам, в таком случае они в полной мере смогут вносить свой вклад в социально-экономическое развитие страны.





«Докажите, университеты, свою полезность и участвуйте в жизни региона!» – это амбиция не вуза, а внешнего мира, который хочет добиться экономического результата в обмен на вложенные в университеты средства. Чтобы университет мог это делать, он должен быть гибким, инновационным и свободным, работать в той среде, где на него не вешают чрезмерные ограничения и стандарты, иначе он не сможет адаптироваться к меняющимся потребностям рынка», – подчеркнул Волков.