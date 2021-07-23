Национальный дорожный проект выполнен в Томской области на 45 процентов

Региональный штаб национального проекта «Безопасные качественные дороги» подвел промежуточные итоги ремонтной кампании 2021 года.

Лидером вновь стал Северск. Здесь дорожники уже привели в нормативное состояние участки улиц Калинина, Транспортной, Советской и проспекта Коммунистического общей протяженностью 4 километра. Подрядчик «Томскдорстрой» завершил ремонт со значительным опережением срока.

Томск выполнил мероприятия национального проекта на 65%. В план этого года включены участки улиц Нахимова, Яковлева, Красноармейской, Бела Куна, Социалистической, Ломоносова, Басандайской, Богашевского тракта и проспекта Ленина. В настоящее время дорожно-ремонтные работы ведутся на восьми объектах. В высокой степени готовности — улица Нахимова и проспект Ленина. Также в Томске продолжается ремонт пешеходных тротуаров. Подрядчики обустраивают пешеходные зоны на участках проспекта Ленина, улиц Нахимова, Красноармейской и Бела Куна.

На региональной автодорожной сети общее выполнение плана нацпроекта достигло 40%. Работы ведутся на 15 объектах. Более половины запланированных работ выполнено на объектах Томск — Мариинск, Бакчар — Подгорное — Коломино, Мельниково — Кожевниково — Изовка и трех участках трассы Томск — Каргала — Колпашево в Шегарском, Кривошеинском и Молчановском районах.

Контроль качества дорожных работ осуществляется на всех этапах реализации проекта.