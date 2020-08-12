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12 августа,
2020
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Начинающие томские режиссеры получат 1,5 миллиона на съемку короткометражек о соцсетях

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Томские продюсеры студии CAST выиграли грант Росмолодежи на форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» в Крыму. Полученные 1 450 000 рублей пойдут на экранизацию трех сценариев — победителей конкурса CAST, — рассказал один из продюсеров студии Евгений Жуков.

Начинающие томские режиссеры получат 1,5 миллиона на съемку короткометражек о соцсетях

Как рассказал ТВ2 Евгений Жуков, в съемках короткометражных фильмов о влиянии социальных сетей на отношения между людьми также примут участие победители двух других конкурсов проекта CAST: режиссерского и актерского. Первые получат возможность поставить свою короткометражку, вторые — сыграть в главных или второстепенных ролях вместе с российскими актерами Любовью Аксеновой, Кириллом Кяро и Сергеем Походаевым. Победители во всех номинациях должны определиться в октябре. К съемкам они приступят в 2021 году.


Проект CAST — серия конкурсов, направленных на поддержку начинающих кинематографистов со всей России, он стартовал 18 февраля. Съемки всех фильмов в рамках проекта пройдут в Томске.


Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проходит в Крыму с 10 июля по 10 октября. Творческая антишкола кино и анимации, во время которой стало известно о победе томских кинематографистов в грантовом конкурсе, прошла с 5 по 11 августа. Всего, по словам Евгения Жукова, на конкурс подали 44 заявки, 16 победителей в сумме получили на реализацию своих проектов 12 миллионов рублей.

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