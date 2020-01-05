Добрые новости
05 января,
2020
1
видео
1
фото
Новости

Начавший таять Енисей затопил поселки в Красноярском крае

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Растаявший из-за теплой погоды Енисей затопил два поселка в Красноярском крае, сообщает «Тайга.инфо». Полицейских перевели в усиленный режим несения службы, а жителей затопленных поселков просят не паниковать.

Начавший таять Енисей затопил поселки в Красноярском крае
Фото: vk.com/kolesolsib

Судя по сообщениям в группе «ЧП Лесосибирск», в поселках Абалаково и Стрелка Лесосибирского округа начавший таять Енисей затопил дороги и гаражи. 


«В связи с осложнением обстановки, связанной с прохождением кромки льда на реке Енисей в районе поселков Абалаково и Стрелка, полицейские переведены в усиленный режим несения службы, - говорится в сообщении пресс-службы МВД по Красноярскому краю. - В настоящее время 8 сотрудников полиции работают в п. Стрелка, еще 1 участковый уполномоченный в п. Абалаково. Полицейские охраняют общественный порядок, а также ориентированы на оказание помощи гражданам во взаимодействии с сотрудниками МЧС. В Лесосибирске угрозы подтопления нет».

В группе «ЧС Лесосибирск» опубликовали памятку по «действиям населения при паводковом подтоплении». Селян призывают сохранять спокойствие и напоминают телефоны спецслужб.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.