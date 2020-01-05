Начавший таять Енисей затопил поселки в Красноярском крае

Растаявший из-за теплой погоды Енисей затопил два поселка в Красноярском крае, сообщает «Тайга.инфо». Полицейских перевели в усиленный режим несения службы, а жителей затопленных поселков просят не паниковать.

Судя по сообщениям в группе «ЧП Лесосибирск», в поселках Абалаково и Стрелка Лесосибирского округа начавший таять Енисей затопил дороги и гаражи.





«В связи с осложнением обстановки, связанной с прохождением кромки льда на реке Енисей в районе поселков Абалаково и Стрелка, полицейские переведены в усиленный режим несения службы, - говорится в сообщении пресс-службы МВД по Красноярскому краю. - В настоящее время 8 сотрудников полиции работают в п. Стрелка, еще 1 участковый уполномоченный в п. Абалаково. Полицейские охраняют общественный порядок, а также ориентированы на оказание помощи гражданам во взаимодействии с сотрудниками МЧС. В Лесосибирске угрозы подтопления нет».