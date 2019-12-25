Начался суд над экс-главой МЧС Кузбасса по делу «Зимней вишни»

Сегодня, 24 декабря, Центральный районный суд Кемерова начал рассматривать по существу уголовное дело в отношении экс-главы МЧС Кузбасса Александра Мамонтова и бывшего главного инспектора города Григория Терентьева .

Мамонтова обвиняют по ч. 3 ст. 293 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (халатность и растрата). Терентьеву предъявлены обвинения по двум эпизодам: ч. 3 ст. 159 (мошенничество в крупном размере) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

Напомним, бывших сотрудников МЧС задержали 25 мая 2018 года. По версии следствия, они не организовали проверку здания ТРЦ «Зимняя вишня», хотя знали о существующих нарушениях. В результате в ходе пожара 25 марта 2018 года погибли 60 человек, еще 147 пострадали.





Также Мамонтова обвиняют в присвоении 1,8 миллиона рублей федеральных средств, перечисленных на зарплаты; Терентьева — 48 000 рублей, которые он присвоил путем подделки документов для получения денежной компенсации за проезд к месту отдыха.