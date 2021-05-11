Начался суд над экс-депутатом Быковым, обвиняемым в убийствах и руководстве ОПГ

О начале процесса сообщает «Коммерсант» со ссылкой на адвоката подсудимого Алексея Прохорова. Адвокат добавляет, что СМИ в допуске на судебное заседание отказали.





Напомним, Анатолия Быкова задержали 7 мая 2020 года по обвинению в организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. 22 октября суд постановил отпустить Анатолия Быкова из СИЗО под домашний арест до 6 декабря. Было решено, что следствие по его делу закончено и подсудимый не сможет на него повлиять. Однако сразу после решения экс-депутата задержали по новому уголовному делу об убийстве Андрея Неколова в январе 2005 года.





Лидер красноярского отделения партии «Патриотов России» Иван Серебряков в разговоре с «Тайгой.инфо» заявил, что задержание Анатолия Быкова связано с грядущими выборами в Госдуму, а публицист Максим Шевченко назвал дело в отношении экс-депутата «политической расправой». Помимо дел по организации убийств, Быкова обвиняют в налоговых махинациях, создании преступного сообщества и покушении на убийство вице-президента Федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского. Находясь в СИЗО, Анатолий Быков трижды обращался к россиянам и лично к Путину. Бывший депутат утверждал, что «власть не верит своему народу, а народ не верит власти», говорил о намерении «искать правду» в Европейском суде по правам человека, просил отправить его на полиграф и спрашивал, нужно ли ему баллотироваться в Госдуму.





Анатолий Быков — известный красноярский предприниматель. Он входил в совет директоров Красноярского алюминиевого завода и был его совладельцем. В 2002 году Анатолия Быкова осудили за организацию покушения на убийство криминального авторитета Вилора Струганова. Мещанский суд Москвы приговорил Анатолия Быкова к шести с половиной годам условно. Впоследствии Быков отсудил у российских властей в Страсбурге одну тысячу евро за моральный ущерб и 25 тысяч евро возмещения судебных издержек. По истечении срока судимость была погашена, но из-за привлечения к уголовной ответственности по тяжкой статье Быков лишился права участвовать в выборах на 15 лет. Этот запрет истекает в 2020 году. Анатолий Быков возглавляет региональное отделение партии «Патриоты России». По данным «Тайги.инфо», Анатолий Быков обсуждал с партией «Родина» участие в выборах в Госдуму в 2021 году.



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