Начальник пожарной службы спас мужчину из горящего дома в Тегульдете
В селе Тегульдет пожарные спасли 58-летнего мужчину из горящей квартиры, сообщает пресс-служба по Томской области. С ожогами верхних дыхательных путей и отравлением угарным газом его госпитализировали в Тегульдетскую ЦРБ.
Сообщение о пожаре в деревянном двухквартирнике поступило 30 января в 21:59, через три минуты первое подразделение спасателей было на месте. К этому моменту огонь охватил одну из квартир, а также крышу дома и веранды.
Начальник пожарной части Александр Климов вскрыл дверь веранды и увидел в горящем помещении хозяина квартиры. Александр понял, что мужчина не может выбраться, прорвался к нему через огонь и вывел наружу. Сам пожарный не пострадал, — рассказали ТВ2 в МЧС.
15 сотрудников МЧС потушили пожар за час. От огня пострадали деревянная обрешетка крыши дома и веранды, наружные стены и стены внутри квартиры. Площадь пожара составила 56 квадратных метров.
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