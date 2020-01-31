Начальник пожарной службы спас мужчину из горящего дома в Тегульдете

В селе Тегульдет пожарные спасли 58-летнего мужчину из горящей квартиры, сообщает пресс-служба по Томской области. С ожогами верхних дыхательных путей и отравлением угарным газом его госпитализировали в Тегульдетскую ЦРБ.

Сообщение о пожаре в деревянном двухквартирнике поступило 30 января в 21:59, через три минуты первое подразделение спасателей было на месте. К этому моменту огонь охватил одну из квартир, а также крышу дома и веранды.