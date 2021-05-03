«Начали грубить и сломали телефон»: мужчину задержали в миграционной службе Томска

Гражданина Республики Узбекистан грубо задержали в миграционной службе Томска. Мужчина обратился в МВД, полицейские ведут проверку. Вечером 2 мая в соцсетях появилось видео, на котором сотрудник с закрытым маской лицом просит проследовать за собой гражданина Узбекистана и требует, чтобы тот помимо паспорта предъявил водительское удостоверение. Войдя в один из кабинетов административного здания, сотрудник грубо задерживает мужчину. За кадром слышна нецензурная брань.

UPD 12:30 Пресс-служба томского следственного комитета сообщает, что идет проверка размещенной в интернете информации о предположительно неправомерных действиях сотрудников УФМС.

Пострадавший по имени Суражбек рассказал ТВ2, что инцидент произошел в здании Управления МВД по вопросам миграции на улице Пролетарская, 33. Туда Суражбек привез документы знакомого, которого задержали для удостоверения личности. После мужчину самого попросили показать паспорт, увидели в руках ключи от машины и потребовали водительское удостоверение.

Я спросил, зачем это нужно, а сотрудники мне велели много не говорить, не умничать. Не стал спорить. Потом мужчина в маске на видео, которого отправили со мной, начал мне говорить, что должен иметь при себе иностранный граждан, — рассказал Суражбек. — Я опять спросил, зачем мои водительские права. Он мне велел наверх подняться, там меня в комнате хорошенько избили и велели удалить видео. Один из сотрудников по имени Стас, который нормально общался, сказал: "Пойми, мы все на эмоциях, весь день работали".

Мужчина добавил, что выйди из здания миграционного управления, он сразу позвонил в МВД, написал заявление в отделении полиции и передал им диск с размещенным выше видео.





Пресс-служба УМВД по Томской области сообщает, что им поступило заявление «от гражданина о причинении телесных повреждений». Сотрудники полиции ведут проверку, «по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством».



