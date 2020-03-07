Началась выдача маткапитала на первого ребенка

Пенсионный фонд начал оформлять материнский капитал на первого ребенка. Выплату в 466 тысяч рублей получат родители, у которых первенец появился с 1 января этого года. О запуске работы по новому закону заявил глава Пенсионного фонда Максим Топилин.





По его словам, в три раза сокращены сроки оформления и получения выплаты. Документы рассматривают до пяти дней, а деньги переводят в течение десяти.





Добавим, ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет в Томской области начнут получать с 1 июля. При этом заявители получат деньги за период, начиная с 1 января 2020 года. Размер выплаты составит 50 % величины прожиточного минимума для детей в регионе, в среднем 5500 рублей. Выплату будут получать семьи с доходами ниже прожиточного минимума.





Для получения выплат томичам необходимо подать заявление через портал государственных услуг, МФЦ либо органы социальной защиты населения.





Подробнее о том, какие меры социальной поддержки положены в настоящее время семьям с детьми в Томской области, можно узнать на сайте регионального департамента социальной защиты населения. Подробнее о порядке получения сертификата на материнский капитал и о том, на какие цели его можно использовать, можно узнать на сайте Пенсионного фонда.

