Начал работу госпиталь для пациентов с COVID-19 на базе больницы скорой медпомощи

На базе больницы скорой медицинской помощи Томска начал работу респираторный госпиталь, рассчитанный на 180 коек, 50 из которых – реанимационные, сообщает пресс-служба обладминистрации.
В госпитале оказывается медицинская помощь терапевтического, травматологического, неврологического и нейрохирургического профиля пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19.
В облздраве отмечают, что коечный фонд полностью оснащен точками подачи кислорода, палаты интенсивной терапии обеспечены аппаратами ИВЛ и неинвазивной вентиляции лёгких.
На период работы респираторного госпиталя на базе БСМП пациенты, поступавшие ранее по скорой помощи, будут направляться в соответствующие профильные отделения Томской областной клинической больницы.
На сегодняшний день на территории Томской области развернуты 1 432 койки для приема пациентов с коронавирусной инфекцией.
На 12 октября 2020 года в Томской области установлено 8892 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 6971, умерших 93.