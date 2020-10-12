Начал работу госпиталь для пациентов с COVID-19 на базе больницы скорой медпомощи

На базе больницы скорой медицинской помощи Томска начал работу респираторный госпиталь, рассчитанный на 180 коек, 50 из которых – реанимационные, сообщает пресс-служба обладминистрации.





В госпитале оказывается медицинская помощь терапевтического, травматологического, неврологического и нейрохирургического профиля пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19.





В облздраве отмечают, что коечный фонд полностью оснащен точками подачи кислорода, палаты интенсивной терапии обеспечены аппаратами ИВЛ и неинвазивной вентиляции лёгких.





На период работы респираторного госпиталя на базе БСМП пациенты, поступавшие ранее по скорой помощи, будут направляться в соответствующие профильные отделения Томской областной клинической больницы.