Добрые новости
12 октября,
2020
1
фото
Новости

Начал работу госпиталь для пациентов с COVID-19 на базе больницы скорой медпомощи

ТВ2
ТВ2
46 минут назад

На базе больницы скорой медицинской помощи Томска начал работу респираторный госпиталь, рассчитанный на 180 коек, 50 из которых – реанимационные, сообщает пресс-служба обладминистрации. 


В госпитале оказывается медицинская помощь терапевтического, травматологического, неврологического и нейрохирургического профиля пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19.


В облздраве отмечают, что коечный фонд полностью оснащен точками подачи кислорода, палаты интенсивной терапии обеспечены аппаратами ИВЛ и неинвазивной вентиляции лёгких. 


На период работы респираторного госпиталя на базе БСМП пациенты, поступавшие ранее по скорой помощи, будут направляться  в соответствующие профильные отделения Томской областной клинической больницы.

Начал работу госпиталь для пациентов с COVID-19 на базе больницы скорой медпомощи

На сегодняшний день на территории Томской области развернуты 1 432 койки для приема пациентов с коронавирусной инфекцией.


На 12 октября 2020 года в Томской области установлено 8892 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 6971, умерших 93. 

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.