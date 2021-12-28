Началось заседание по избранию меры пресечения Ксении Фадеевой. Видео

В Кировском районном суде началось заседание по избранию меры пресечения депутату городской Думы Томска и экс-координатору местного штаба Навального* Ксении Фадеевой. Ее завели в зал суда в наручниках, судью она слушает из металлической «клетки», а не сидя рядом с адвокатом.
Следствие попросило назначить Фадеевой меру пресечения в виде запрета определенных действий, каких конкретно — пока не сообщается. Представитель прокуратуры заявил, что Ксения Фадеева, по данным следствия, призывала граждан участвовать в «противоправных» действиях.
Ксению Фадееву задержали сегодня днем на загородной даче, ее подозревают в организации экстремистского сообщества с использованием своего служебного положения (часть 3 статьи 282.1 УК) и участии в деятельности НКО, посягающей на личность и права граждан (статья 239 УК). По первому делу Фадеевой грозит от 7 до 12 лет колонии.
*Сеть штабов Навального признана в России экстремистской организацией