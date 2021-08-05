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Главная Новости Начальник департамента транспорта Томской области прокомментировал ситуацию с компенсациями от аэропорта «Богашево»
Новости

Начальник департамента транспорта Томской области прокомментировал ситуацию с компенсациями от аэропорта «Богашево»

ТВ2
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26 минут назад

На прошлой неделе мы рассказывали, что томичи недовольны условиями компенсации от аэропорта «Богашево». Так как авиакомпании предлагают заменять билеты на отмененные рейсы с вылетом из Томска на билеты с вылетом из аэропортов соседних городов, а томский аэропорт — согласился компенсировать проезд только тем, кто вылетает из Новосибирска.

ЦУР зафиксировал жалобы томичей и запросил комментарий по поводу сложившейся ситуации у начальника департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Юрия Баева. Он напомнил, что окончательное решение о сроках работ было принято 17 июня, тогда же об этом было сообщено пассажирам. Авиакомпаниям потребовалось 10 рабочих дней, чтобы проанализировать ситуацию и предложить пассажирам варианты переоформления или возврата билетов. Баев отметил, что не все авиакомпании первоначально смогли оперативно и качественно отреагировать на обращения пассажиров. Оставшиеся вопросы, выявленные на «горячей линии», были проработаны с представителями авиакомпаний. Меры по исправлению ситуации были приняты.

«Действующие нормативные правовые акты не определяют обязанность и порядок компенсации аэропортом и авиакомпаниями расходов на оплату стоимости проезда до соседних аэропортов из-за переоформления билетов. Размещенный на сайте аэропорта порядок компенсации расходов при проезде по маршрутам «Томск – Новосибирск (Толмачево)» и «Новосибирск (Толмачево) – Томск» установлен ООО «Аэропорт Томск» добровольно», – объяснил Юрий Баев.

То есть о введении компенсации тем, кто не по своей вине вылетает не из Новосибирска, речи все-таки не идет.

Напомним, со 2 августа из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы межрегиональные рейсы вылетают из томского аэропорта только в воскресенье и утром в понедельник. В связи с этим большинство запланированных ранее рейсов были отменены. 

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