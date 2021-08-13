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Главная Новости Началась реконструкция Байкало-Амурской магистрали
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Началась реконструкция Байкало-Амурской магистрали

ТВ2
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3 часа назад

Минобороны РФ Сергей Шойгу дал старт реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской магистрали. Ветку БАМа планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году.

«Сегодня мы заложили камень, символизирующий начало реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской магистрали, — цитирует ТАСС Сергея Шойгу. — Это участок протяженностью 340 километров от Улака до Февральска. Значение данного отрезка БАМ для экономики страны огромно».

Шойгу добавил, что для рабочих из числа военных железнодорожников построили современные городки, а к строительству привлекли автомобильную и инженерную спецтехнику. Министр уверен, что войска справятся с поставленными задачами.

Восточную ветку БАМа рассчитывают ввести в эксплуатацию в 2024 году. Это позволит увеличить транспортные возможности Восточной Сибири и нарастить объемы перевозок через регион. Сейчас работает лишь одна ветка БАМа, которая соединяет Тайшет и Советскую гавань, обеспечивая выход к Тихому океану.

Напомним, 5 августа Сергей Шойгу заявил, что нужно перенести столицу России и строить здесь новые крупные города, которые станут отраслевыми экономическими центрами. В 2019 министр уже заявил, что мечтает вернуться в Сибирь и строить тут города. 

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