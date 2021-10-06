«Началась пандемия — больницу закрыли»: что происходит со стационаром в Октябрьском

Филиал Светленской районной больницы в селе Октябрьском обслуживает 8 населенных пунктов, где живут более 10 тысяч человек. В начале 2020 года круглосуточный стационар там закрыли из-за коронавируса — теперь хронические больные Октябрьского и окрестных сел и деревень не могут получать здесь лечение. В конце года в здании больницы должен начаться капремонт. Власти обещают, что полностью закрывать стационар на время ремонта не будут, но жители переживают, что останутся без больницы еще на несколько лет.

«Я инвалид 1 группы, когда у нас закрыли больницу, я еще как-то добирался до Октябрьского, сейчас и в Октябрьском закрыли, — рассказывает ТВ2 житель Турунтаево Алексей Ананин. — Раньше [в Турунтаево] была участковая больница, где делали операции, принимали роды, было детское отделение — полностью комплексная больница. И никогда не было проблем с лечением, госпитализацией. А сейчас у нас на 12 деревень остался один терапевт и медсестры, которые ему помогают».

Получить медицинскую помощь, по словам Алексея Ананина, хронические больные могут только в Томске, после госпитализации на скорой. За другими услугами приходится ехать на огромные расстояния: «Элементарно, чтобы какую-то справку взять, нужно ехать в Светлый» (от Турунтаево до Светлого - 60 километров, прямых автобусных рейсов между населенными пунктами нет, — прим. ТВ2).

Еще в феврале Иван Деев, занимавший тогда пост замгубернатора по социальной политике, объявил, что капитальный ремонт больницы в Октябрьском начнут в 2021 году. По селу уже идут слухи, что работы займут не меньше двух лет — жители боятся остаться на это время без стационара. При этом в разговоре с жителем Октябрьского Александром Мелкозеровым глава поселения Тагир Султанов заявил, что закрывать больницу никто не будет, а ремонт проведут поэтапно — на каждом этаже по очереди.

«Я писал в департамент здравоохранения, мне пришел ответ, что проектно-сметная документация на капитальный ремонт уже готова, деньги выделены, сейчас объявили конкурс, ищут подрядчика», — говорит Мелкозеров.

Около двух месяцев назад в Октябрьском открыли дневной стационар — чтобы получать медпомощь могли хотя бы люди с хроническими заболеваниями, проживающие в Октябрьском или имеющие возможность добраться туда на своем транспорте. Местные жители утверждают, что теперь закрыли и его — якобы в связи с капремонтом. В регистратуре Светленской районной больницы корреспонденту ТВ2 рассказали, что дневной стационар по-прежнему работает.