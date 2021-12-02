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Начала работать почта Деда Мороза

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Почта России запустила новогоднюю почту для писем Деду Морозу в своих отделениях. Опустить письмо с желанием в специально оформленный к празднику почтовый ящик можно с 1 по 31 декабря уходящего года.

Автор:  Почта России

В этом году Почта России предлагает отправить письма не только главному Деду Морозу в Великий Устюг, но и его коллегам из других регионов: Урал Морозу, Ямалу Ири, удмуртскому дедушке Тол Бабаю, чувашскому Хел Мучи, марийскому Йушто Кугыза, якутскому Чысхаану. В Карелии новогодние конверты будет ждать молодой волшебник без бороды и посоха – Паккайне, в Татарстане – Кыш Бабай, в Улан-Удэ - Сааган Убгэн.

В Томске специальный новогодний почтовый ящик можно найти в центральном почтовом отделении 634050 по адресу: пр. Ленина, 93. Опустить письмо новогоднему волшебнику можно и в любой другой почтовый ящик – они размещены в каждом почтовом отделении области и на фасадах некоторых зданий.

Чтобы письмо попало к получателю, необходимо правильно заполнить адресные строки на конверте и наклеить на него марку. На письмах, отправляемых Деду Морозу в Великий Устюг, нужно указать: «162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».

Сотрудники почты будут ежедневно сортировать новогодние послания и направлять их в резиденцию Деда Мороза. В прошлом году Почта России доставила в Великий Устюг свыше 221000 писем.

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