Наблюдательный совет банка «Открытие» рассмотрел вопрос о присоединении РГС Банка

17 января Наблюдательный совет банка «Открытие» вынес на рассмотрение единственного акционера — Банка России — вопрос о присоединении к себе РГС Банка. Итоговое решение акционера ожидается в феврале этого года.

Интеграция РГС Банка будет осуществляться в соответствии со стратегией группы «Открытие». Это присоединение позволит оптимизировать структуру розничного бизнеса группы на российском рынке, централизовать управленческие функции, сократить расходы на маркетинг и рекламу, унифицировать операционную модель и ИТ-системы интегрируемых банков, а также реализовать синергии от объединения региональных сетей. Таким образом издержки группы «Открытие» будут значительно сокращены.



Интеграцию РГС Банка планируется завершить до конца 2022 года.