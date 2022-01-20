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Наблюдательный совет банка «Открытие» рассмотрел вопрос о присоединении РГС Банка

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17 января Наблюдательный совет банка «Открытие» вынес на рассмотрение единственного акционера — Банка России — вопрос о присоединении к себе РГС Банка. Итоговое решение акционера ожидается в феврале этого года.

Интеграция РГС Банка будет осуществляться в соответствии со стратегией группы «Открытие». Это присоединение позволит оптимизировать структуру розничного бизнеса группы на российском рынке, централизовать управленческие функции, сократить расходы на маркетинг и рекламу, унифицировать операционную модель и ИТ-системы интегрируемых банков, а также реализовать синергии от объединения региональных сетей. Таким образом издержки группы «Открытие» будут значительно сокращены. 

Интеграцию РГС Банка планируется завершить до конца 2022 года. 

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