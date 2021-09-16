«Набережная озера превращается в озеро». Жители томской улицы жалуются на ямы и лужи вместо дороги

В редакцию Агенства новостей ТВ2 обратилась жительница дома по улице Набережная озера, 26 и от лица жителей своего и соседних домов пожаловалась на неудовлетворительное состояние дороги у дома. По ее словам, улица покрылась ямами и глубокими лужами, которые сложно, а порой и невозможно обойти.

По словам жительницы одного из домов Татьяны, ее дом стоит уже около десяти лет, за это время дорожное покрытие не ремонтировалось ни разу. При этом по улице часто ездят авто, которые объезжают светофоры и пробки на проспекте Ленина, что усугубляет состояние дороги.

«У нас лужи и канавы у нас размером с машину. По улице ездят машины, которые хотят обойти проспект Ленина, поэтому улица совершенно разбитая. Года два назад подсыпали ее и все, больше ничего не было. Сама эта улица Набережная озера забытая, ее в городе даже мало кто знает, хотя она идет параллельно проспекту Ленина, это центр города. Про ремонт дороги на улице забыли. Я обращалась в управление дома наше (ТСЖ), говорила, что я не могу подойти к мусорным бакам даже из-за луж, наши несколько домов просто плывут каждый день к этим бакам. Они говорят, что много раз обращались в администрацию, вопрос не решился. Когда снимали новый, в прошлом году положенный асфальт в переулке 1905 года, у меня капали слезы. А нам даже грунт никто не привез, чтобы закрыть лужу», — говорит жительница дома на Набережной озера, 26 Татьяна.

По улице ежедневно ходят жильцы ближайших домов: Набережная озера, 22 и 26, переулков Тихого, 17 и Дербышевского, 30.

Также, по словам жителей, увеличивают количество ям и коммунальные раскопки.

«Периодически Томскводоканал перекапывает в одном и том же месте. Конкретно на улице Набережная озера, в этом году снова разрыли у нас яму, все лето она простояла. Когда ее зарыли, чуть-чуть засыпали, она на 20 сантиметров углубилась внутрь. Никто восстанавливать ни асфальт, ни почву там не собирается», — добавляет Татьяна.