«Набережная под водой»: в Красноярске Енисей вышел из берегов

В Красноярске Енисей вышел из берегов и затопил набережную. Видеозапись затопленной набережной появилась в аккаунте фотографа Сергея Токарева . Вода затопила весь нижний ярус возле вантового моста.

Как передают в МЧС, в Красноярском крае из-за повышения уровня воды 14 населенных пунктов оказались отрезаны от «большой земли». Они находятся в Ермаковском, Каратузском и Курагинском районах. Сейчас пожарные, спасатели и полиция оказывают им помощь.





«В самих поселениях имеется необходимый запас продуктов и медикаментов. Паники у населения нет. В данных населённых пунктах дежурят сотрудники пожарно-спасательных частей, краевые спасатели, полиция. В случае необходимости они доставляют жителям по их просьбе дополнительные лекарства», – сообщают в ведомстве.



На утро 29 мая остаются подтопленными 17 жилых домов, расселены по родственникам 22 человека, в том числе 6 детей. Подтоплено 134 приусадебных участков и 202 дачных участка.

