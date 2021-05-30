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30 мая,
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«Набережная под водой»: в Красноярске Енисей вышел из берегов

ТВ2
ТВ2
57 минут назад

В Красноярске Енисей вышел из берегов и затопил набережную.  Видеозапись затопленной набережной появилась в аккаунте фотографа Сергея Токарева. Вода затопила весь нижний ярус возле вантового моста.

Видео: Фотограф Сергей Токарев

Как передают в МЧС, в Красноярском крае из-за повышения уровня воды 14 населенных пунктов оказались отрезаны от «большой земли». Они находятся в Ермаковском, Каратузском и Курагинском районах. Сейчас пожарные, спасатели и полиция оказывают им  помощь.


«В самих поселениях имеется необходимый запас продуктов и медикаментов. Паники у населения нет. В данных населённых пунктах дежурят сотрудники пожарно-спасательных частей, краевые спасатели, полиция. В случае необходимости они доставляют жителям по их просьбе дополнительные лекарства», – сообщают в ведомстве.


На утро 29 мая остаются подтопленными 17 жилых домов, расселены по родственникам 22 человека, в том числе 6 детей. Подтоплено 134 приусадебных участков и 202 дачных участка.

«Набережная под водой»: в Красноярске Енисей вышел из берегов
«Набережная под водой»: в Красноярске Енисей вышел из берегов
«Набережная под водой»: в Красноярске Енисей вышел из берегов
«Набережная под водой»: в Красноярске Енисей вышел из берегов

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