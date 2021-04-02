На завершение реставрации памятника архитектуры на Ленина, 56 выделили 17 млн рублей
Мэрия выделили последний транш в 17 миллионов рублей на завершение реставрации памятника деревянной архитектуры на Ленина, 56, сообщила в прямом эфире Youtube канала Администрации Томска глава Советского района Оксана Рубцова. Ремонт этого здания тянется уже три года.
Глава градостроительного комитета Думы города Томска Андрей Петров в своем телеграм-канале напомнил, что Администрация Томска в бюджете на 2021 год изначально заложила на сохранение памятников архитектуры всего 2,6 млн рублей. «Каждый рубль сверх этой суммы пришлось «выцарапывать» на согласительной комиссии. Выделить средства на последний этап работ на Ленина,56 было моим предложением, которое единогласно поддержали члены думского Комитета по градостроительству. Почему-то никто из чиновников не рассказывал томичам в прямом эфире о «замечательной» идее Администрации города бросить в недоделанном виде памятник федерального значения, куда уже вложено много сил и денег. А присвоить правильное решение, за которое бились депутаты – запросто, и без капли смущения», — пишет Петров.
Ремонтные работы на Ленина, 56 начались в 2018 году. На реставрацию было выделено 24 млн рублей. Но в первый год из них смогли освоить только 5 млн рублей, остальные деньги вернулись в бюджет города. В 2019 году в доме были заменены венцы, прошло устройство крыши, кровли, изготовлен весь декор. В 2020 году из бюджета Томска было выделено еще 11,5 млн рублей. Рабочие установили окна, входные двери, доделали ремонт фасада.
Сколько точно потратили на реставрацию дома на Ленина, 56 сказать сложно. С учетом транша в этом году приблизительно около 50 млн рублей. Для сравнения при реставрации деревянного дома на Пушкина, 5 по программе «Дом за рубль» частники потратили всего порядка 10 млн рублей. Дом, конечно, по площади на 200 квадратных метров меньше, но тем не менее восстановление дома за деньги инвестора оказалось почему-то в три раза дешевле.
Для справки: Жилой дом И. С. Семеновой был построен в 1900 году. Это двухэтажный дом с деревянными верхними этажами и полуподвальным кирпичным этажом, декоративное убранство фасадов венчают треугольные фронтоны с резными подзорами и резные наличники окон с треугольным завершением. Прямоугольный план дома усложнен двумя выступами – ризалитами. Угловые части здания акцентированы небольшими башенками.
В 1974 году дом признали памятником архитектуры федерального значения. Общая площадь здания превышает 500 квадратных метров.
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