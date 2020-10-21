На завершение капремонта школы №19 денег нет?

На заседании комитета по социальной политики Думы города Томска обсудили проект бюджета на 2021 год. Каково же было удивление депутата от «Единой России», директора школы №19 Татьяны Богомоловой, когда в финансовом плане на 2021 год она не обнаружила денег на завершение ремонта в своей школе.

«Наша школа единственная в городе, которая в настоящий момент находится в ремонте и почему-то она не фигурирует в бюджете на 2021 год», — возмутилась Татьяна Богомолова.





«Сегодня у нас ресурсов хватает ровно на те проекты, которые представлены в бюджете. С этим можно соглашаться или не соглашаться, но мы исходим из тех параметров бюджета, которые у нас есть. Если в следующем году у нас будут какие-то дополнительные доходы, то поверьте, в администрации нет людей, которые не хотели бы улучшить состояние детских садов и школ. К сожалению ни один из нацпректов не подразумевает выделение средств ни на реконструкцию, ни на капитальный ремонт социальных объектов», — ответил Татьяне Богомоловой Михаил Ратнер.





Однако, как выяснилось чуть позже, на 58 страничке бюджета в графе «безвозмездные поступления» (из обладминистрации - прим.ред.) есть сумма в 105 млн рублей, которая и запланирована на завершение ремонта школы №19. «Сейчас выполняются строительно-монтажные работы первого этапа — это усиление фундамента, ограждающих конструкций и кровли. Во второй этап включены благоустройство территории, фасадные работы. После проведения первого этапа капитального ремонта образовательный процесс в школе можно будет возобновить. Поверьте мы не просто сидим и ждем деньги из обладминистрации, мы пишем туда письма, но пока получаем ответы, что денег нет», - рассказал чиновник из мэрии.





Татьяна Богомолова объяснила свою обеспокоенность за школу №19. «Мы вводим очень плохую практику. У нас действительно очень старое здание 30-х годов, его полностью окопали изнутри и снаружи. Новая кровля сделана на одну треть и то с нарушениями. Поскольку кровля сделана не полностью, есть вероятность, что старая кровля будет протекать на свежеотремонтированные стены. И у меня есть очень большие сомнения, что в таком состоянии Роспотребнадзор позволит открыть школу», — добавила Татьяна Богомолова.





За директора школы вступился депутат Сергей Панов и попросил мэрию изыскать средства на ремонт кровли школы№19 полностью.