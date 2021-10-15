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На выходные в Томске перекроют часть улицы Ижевской

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В субботу, 16 октября, с 22 часов до 22 часов воскресенья остановится движение автомобилей на одном из участков улицы Ижевской, предупреждает мэрия.

Ограничение касается участка улицы от переулка Румынского до улицы 2-я Усть-Киргизка.

За сутки специалисты томской дистанции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД» планируют выполнить капитальный ремонт железнодорожного переезда. Заявлена замена рельсошпальной решетки,  резинокордового настила и асфальтирование дороги на переезде станции «Томск-Грузовой».

Томичей просят выбирать пути для объезда.

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