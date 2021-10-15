На выходные в Томске перекроют часть улицы Ижевской

В субботу, 16 октября, с 22 часов до 22 часов воскресенья остановится движение автомобилей на одном из участков улицы Ижевской, предупреждает мэрия.

Ограничение касается участка улицы от переулка Румынского до улицы 2-я Усть-Киргизка.



За сутки специалисты томской дистанции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД» планируют выполнить капитальный ремонт железнодорожного переезда. Заявлена замена рельсошпальной решетки, резинокордового настила и асфальтирование дороги на переезде станции «Томск-Грузовой».



Томичей просят выбирать пути для объезда.