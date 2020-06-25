На выборах томичи смогут проголосовать за партию «Новые люди»

В сентябре томичи проголосуют за новый состав городской Думы. В бюллетенях они впервые увидят партию «Новые люди». Сейчас завершается подбор будущих кандидатов.
«Новые люди» объединили тех, кто уже меняет жизнь в Томске к лучшему, уже несколько лет раздает продуктовые наборы нуждающимся, помогает детям в приютах, высаживает тысячи деревьев возле города. Это предприниматели, студенты, врачи, общественники. Объединяет их то, что они еще несколько месяцев назад не собирались в политику.
«Выборы в гордуму для «Новых людей» не самоцель, а средство помочь большему числу людей», — подчеркивают в региональном отделении партии.
«Новые люди» намерены стать голосом тех, кто разочаровался в политике и до этого не ходил на выборы. Таких в Томске большинство. Явка на последние выборы в городскую Думу, которые прошли в 2015 году, составила всего 17 %. Это говорит о том, что горожане не видят политическую силу, которая выражала бы их интересы.
«Старые партии живут в воображаемом мире, а мы представляем настоящих людей и решаем настоящие проблемы. Кто мы? Все «Новые люди» — очень разные, но нас объединяют похожие ценности. Хотим, чтобы государство не мешало жить, а помогало и поддерживало», — поясняют в отделении партии.
Ранее в Томске волонтеры «Новых людей» раздали полторы тысячи наборов с антисептиками. Молодежное крыло партии провело серию субботников, выезды в приюты для бездомных животных, открытые тренировки на свежем воздухе.
Напомним, партия «Новые люди» появилась в марте этого года. Сейчас ее отделения действуют в 53 регионах России. Основателем партии стал президент научно-производственной компании Faberlic Алексей Нечаев.
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