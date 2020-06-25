На выборах томичи смогут проголосовать за партию «Новые люди»

В сентябре томичи проголосуют за новый состав городской Думы. В бюллетенях они впервые увидят партию «Новые люди». Сейчас завершается подбор будущих кандидатов.





«Новые люди» объединили тех, кто уже меняет жизнь в Томске к лучшему, уже несколько лет раздает продуктовые наборы нуждающимся, помогает детям в приютах, высаживает тысячи деревьев возле города. Это предприниматели, студенты, врачи, общественники. Объединяет их то, что они еще несколько месяцев назад не собирались в политику.





«Выборы в гордуму для «Новых людей» не самоцель, а средство помочь большему числу людей», — подчеркивают в региональном отделении партии.