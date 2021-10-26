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  3. На врача из Барнаула завели дело за торговлю сертификатами вакцинации
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На врача из Барнаула завели дело за торговлю сертификатами вакцинации

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Полиция Барнаула завела уголовное дело на врача-терапевта одной из городских больниц, его обвиняют в мелком взяточничестве (статья 291.2 УК) из-за торговли фиктивными сертификатами вакцинации от коронавируса.

По данным МВД, врач за взятку вносил в базу данных поликлиники информацию о проведении вакцинации против COVID-19, не вводя пациенту вакцину.

«В дальнейшем фиктивные данные попадали в государственную информационную систему, и на их основании гражданам выдавались сертификаты о вакцинации», — сообщает ведомство.

Сейчас полиции известно как минимум о четырех фактах получения взятки этим врачом, по этим эпизодам возбуждены уголовные дела, медику грозит штраф в три месячные зарплаты, исправительные работы или лишение свободы сроком на год.

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