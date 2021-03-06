На восстановление ТЮЗа после пожара понадобится 134 млн рублей

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Предварительная смета проведения ремонтных работ в Театре юного зрителя — ​ 134 млн рублей, сообщил в своем Instagram сенатор РФ от Томской области Владимир Кравченко.

Владимир Кравченко попросил руководителя Минкульта​ Ольгу Любимову поддержать учреждения культуры Томской области. По его словам, среди всех учреждений культуры Томской области ТЮЗ нуждается в помощи в первую очередь. Сейчас региональные власти готовят проектно-сметную документацию.

Напомним, 20 февраля в здании Театра юного зрителя произошел пожар. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров, пожарные тушили его около четырех часов. Директор ТЮЗа Андрей Сидоров рассказал ТВ2, что ущерб очень сложно оценить, но ясно, что на составление проектно-сметной документации и ремонт уйдут миллионы рублей.

Фото: МЧС по Томской области