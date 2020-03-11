На внеочередном собрании облдумы утвердят поправки к Конституции

В четверг, 12 марта, депутаты облдумы на внеочередном 42 собрании рассмотрят поправки в Конституцию. Открытие собрания и утверждение повестки начнется в 11:00. С докладом на час выступит председатель думы Оксана Козловская.

Напомним, внести на обсуждение ряд поправок в Конституцию Владимир Путин предложил 15 января 2020 года. В тот же день была создана рабочую группу по подготовке поправок. В нее вошли более 70 человек, среди которых были артист Александр Калягин, сооснователь «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская, пианист Денис Мацуев, космонавт Валентина Терешкова и другие. В Государственную думу Владимир Путин внес законопроект 20 января.

Спустя три дня его одобрили депутаты. Во втором чтении законопроект был рассмотрен 10 марта, в третьем — 11 марта. В этот же день его одобрил и Совет Федерации. Сенаторы от Томской области Виктор Кресс и Владимир Кравченко поддержали изменение Конституции. Лишь сенатор от Иркуткутской области Вячеслав Мархаев один проголосовал против поправок в Конституцию РФ.





