В Томске совершено вооруженное нападение на вексельный центр

Полицейские задержали 28-летнего мужчину, который подозревается в нападении на вексельный центр на проспекте Кирова в Томске. Против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (Разбой). Теперь томичу грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

По предварительным данным, подозреваемый является частым клиентом сети вексельных центров Томска. Поэтому он тщательно спланировал и совершил вооруженное ограбление. В ночное время мужчина переоделся в защитный костюм и балаклаву, взял с собой охотничье ружье, дождался пока последние посетители покинут заведение, зашел внутрь. Угрожая оружием кассиру и охраннику, он прошел за барную стойку, где похитил из кассы более 50 тысяч рублей. Деньги он использовал на собственные нужды.

В ходе следственных действий следователями изъято охотничье ружье мужчины. Подозреваемого заключили под стражу.