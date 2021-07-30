На Южной появится новый пешеходный переход, соединяющий улицы Мокрушина и 19 Гвардейской Дивизии

Скоро в районе площади Южной появится новый пешеходный переход со светофором, сообщает пресс-служба мэрии Томска. Он соединит улицы Мокрушина и 19 Гвардейской Дивизии и позволит пешеходам безопасно пересекать Богашевский тракт.

Сегодня подрядчик городского департамента дорожной деятельности и благоустройства начал прокладывать там сети электрического снабжения, устанавливать стойки для светофоров и бетонировать их основания. Будущий пешеходный переход будет состоять из двух секций и островка безопасности. В выходные подрядчик начнет благоустраивать подходы к пешеходному переходу, на следующей неделе планируется установка светофоров.

Для регулировки движения на этом участке установят светофоры, которые позволят решить вопрос выезда автомобилей с Мокрушинского переезда и Богашевского тракта на улицу Красноармейскую, а также будут учитывать разворот троллейбусов на кольце.