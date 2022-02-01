На льду Ушайки обнаружили травмированного замерзшего мужчину. Его передали бригаде скорой помощи

Сегодня в полдень на льду реки Ушайка в районе Комсомольского проспекта, 10 обнаружен мужчина с различными травмами и обморожением, сообщает пресс-служба Томской областной поисково-спасательной службы.

«1 февраля в 12:00 оперативному дежурному Томской областной поисково-спасательной службы поступил вызов от старшего врача станции скорой медицинской помощи о необходимости выехать на проспект Комсомольский, 10. В районе указанного адреса на льду на реке Ушайка [находится] мужчина с различными травмами и обморожением», — говорится в сообщении.

Спасатели транспортировали мужчину на специальных носилках и передали врачам бригады скорой медицинской помощи.